أغذية تساعد الطلاب على التركيز في المذاكرة وعدم النسيان

أكدت الدكتورة إيمان الحجار، دكتور باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة والخبير الاستشاري بمجال التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، أن هناك بعض الأغذية التي تساعد الطلاب على التركيز في المذاكرة والوقاية من النسيان والأرق.

وقالت الخبير الاستشاري بمجال التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، إنه يجب الاهتمام بالبروتين لبناء عضلات الجسم والنمو وتجديد خلايا الجسم وتخليق الإنزيمات والهرمونات وتعزيز المناعة، فيجب تناول البروتين خلال مراحل النمو، وهو أيضا يساعد الجهاز العصبي على القيام بوظائفه الحيوية، ومن جانب آخر يوفر الشعور بالشبع أثناء الصيام.

وأضافت: “لذلك يوصى بتناول اللحوم الحمراء، والبيض، والكبد، واللبن ومنتجاته، والسمك الدهني، لاحتواء هذه الأغذية على فيتامين ب 6 وب 12، الذى يساهم فى تكوين مادة الاستيل كولين التى تمثل إحدى أهم المواد الناقلة عند الوصلات العصبية والمفيدة للذاكرة، كما أنه يعمل على تكوين الناقلات العصبية، وأيضا تحتوي هذه الأغذية على حمض الفوليك، وهو من العناصر الضرورية لأداء الجهاز العصبى المركزى”.

وأوضحت أن الخضراوات الطازجة والفاكهة الغنية بالسيلينيوم ومضادات الأكسدة، والمركبات النشطة حيوياً، والفيتامينات والأملاح المعدنية الهامة، مثل القرنبيط والبروكلي والجزر والفاصوليا والفجل، تعمل على تحسين التعلم والذاكرة.

وأشارت إلى أهمية تناول الأعشاب والمشروبات الغنية بمضادات الأكسدة لتقوية الذاكرة، والحفظ، وعدم النسيان مثل الزنجبيل، كذلك هناك بعض الأعشاب، مثل الزعتر والقرنفل والبابونج واللافندر والقرفة، مثالية لتهدئة أعصاب الجسم والعقل، حيث يمكنها العمل كمضادات اكتئاب طبيعية ومحاربة القلق، لذلك حاول تناولها على هيئة مشروب مغلي أو شاي.

ولفتت إلى توفر الفواكه المجففة والمكسرات بشهر رمضان، مثل الزبيب، والتين، واللوز، والبندق، وعين الجمل، القراصيا، منوهةً إلى أن هذه الأغذية لها فوائد صحية هامة للطلاب لاحتوائها على الأملاح المعدنية، خاصة الزنك، والكالسيوم، والفوسفور، والماغنسيوم، والنحاس، والبوتاسيوم، والمنجنيز، وهي ضرورية للجهاز العصبى وبناء الخلايا العصبي وتساعد على الحفظ وتقوية الذاكرة، كما أن لها القدرة على تحسين صحة الدماغ والجهاز العصبي، بالإضافة إلى أنها غنية بفيتامين ب 2 وفيتامين E، الذي يقوي جهاز المناعة في أوقات العصبية والإجهاد.

وشددت على الاهتمام بشرب الماء لأنه ضرورى للمخ للقيام بوظائفه، لافتةً إلى أنه لتجنب العطش والشعور بالارتواء أثناء الصيام، يجب تناول الاغذية الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز، فهو يحتوي أيضا على فيتامين ب 6 الذي يوفر لك الطاقة ويحسن وظائف المخ، لهذا السبب فهو الغذاء المثالي لوجبة السحور لبدء يومك بنشاط وحيوية، كذلك الخس والخيار والألبان.

وأكدت أهمية الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب كالشوفان والكينوا، وخبز الحبوب الكاملة، وحبات القمح الكاملة، والقمح أو البليلة باللبن، حيث تساعد الكربوهيدرات المعقدة الجسم لتخليق هرمون السعادة “السيروتونين”، كما تعد البطاطا أحد الأغذية الخافضة لمستويات هرمون الإجهاد "الكورتيزول"، هذا بالإضافة إلى غناها بالعناصر الغذائية المهمة للاستجابة للتوتر مثل فيتامين "سي" والبوتاسيوم، لذلك ينصح بتناولها أثناء السحور.

وقالت: “أنصح الطلاب في الفترة ما بين الإفطار والسحور بتناول الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، حيث تحتوي جميعها على حمض الفوليك، وهو معزز للمزاج ويساعد على الشعور بالانتعاش”.

وشددت كذلك على أهمية الماغنيسيوم بإعتباره عنصرا ضروريا للجهاز العصبي، مؤكدة أنه يلعب دورا هاما فى نقل الذبذبات العصبية ونقصه يؤدى إلى توتر وقلق وعصبية زائدة، بالإضافة للأرق والشعور بالتعب وتكسير العضلات والخمول، وتابعت: “لهذا ينصح الطلاب بتناول الحبوب الكاملة والبيض والمكسرات والخضراوات الورقية مثل اللفت والسبانخ لاحتوائها على الماغنسيوم”.

وأوضحت أنه غالبًا ما يؤدي نقص الحديد إلى الإرهاق والتعب وعدم التركيز وعدم القدرة على التحصيل الدراسي الذي يعاني منه بعض الطلاب، وهو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للشعور بالتعب، خاصة عند الفتيات، لذلك ينصح الاهتمام بالبروتين مثل الكبد واللحوم الحمراء والدواجن أو البيض ومنتجات الألبان، كذلك الأطعمة الغنية بالحديد مثل مزج البنجر والحمضيات كمشروب أو استخدام البنجر بالسلطة، كذلك يوصى بتناول الرمان، والفراولة، والسبانخ.

وأضافت: “أنصح أعزاءنا الطلاب بالاهتمام بفيتامين هـ كمضاد للأكسدة، ويمكن أن تكون مضادات الأكسدة مفيدة في علاج القلق، حيث إن انخفاض مستويات فيتامين (هـ) قد يؤدي إلى آلام الأعصاب (الاعتلال العصبي) أو الاكتئاب لدى بعض الأشخاص، وفيتامين هـ قد يؤخر تقدم مرض الزهايمر لدى الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض الزهايمر، لذلك له دور هام وفعال لتقوية الذاكرة”.

وتابعت: “تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين هـ زيت الكانولا وزيت الزيتون والزبد النباتي واللوز والفول السوداني واللحوم والألبان، وترجع أهمية تناول هذه الزيوت إلى أنها غنية بالأوميجا، حيث تعمل على تعزيز كفاءة وظائف المخ والذاكرة ومحاربة الزهايمر والنسيان”.