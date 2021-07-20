حيل لإزالة بقع دم الأضحية من السجاد

تصبح إزالة بقعة الدم أصعب إذا صارت جافة، لذلك ابدأ بتنظيفها في أقرب وقت ممكن لتضمن أفضل فرصة لاستعادة حالة سجادتك السليمة بدون بقع أو تلف، نقترح عليك طرق ومواد التنظيف التالية، من الأخف للأقوى تقريبًا، فقد تحتاج عادةً للجوء إلى المعالجات الأقوى إذا جفت بقعة الدم، لكن كن على دراية أنها قد تسبب إتلاف السجادة أو تغير لونها، لذلك كن صبورًا وجرب الطرق الخفيفة أولًا.

إزالة بقعة الدم الحديثة



1 .امتص البقعة بقطعة قماش نظيفة أو منشفة اضغط لأسفل ثم ارفع لالتقاط أكبر قدر ممكن من الدم الرطب ،إذا كنت تعمل على بقعة كبيرة، ابدأ من الحواف واعمل في اتجاه المركز؛ يساعد ذلك على تجنب انتشار بقعة الدم.



لا تفرك البقعة لأن ذلك يسبب تسربها بشكل أكبر بداخل أنسجة السجادة .



2 .رشي البقعة بالماء البارد، رشي البقعة بالماء البارد واتركها لبضع دقائق؛ إذا لم يكن لديك زجاجة بخاخة فصب كمية كافية من المياه لتبليل السجادة فقط.

لا تستخدم مياه دافئة أو ساخنة أبدًا، فقد تتسبب في تثبيت بقعة الدم في السجادة بشكل دائم.



قد يؤدي إضافة كمية كبيرة من المياه إلى انتشار البقعة أو إتلاف السجاد الرقيق، لذلك أبقها رطبة ولكن ليست مغمورة بالمياه.



3 .استمري في وضع القليل من الماء والمسح، استخدمي منشفة جافة لمسح البلل ثم امتصي البقعة مرة أخرى باستخدام حركة صعودًا وهبوطًا واستمري في التبليل والمسح إلى أن تزول البقعة، يحتاج ذلك للتكرار عدة مرات.



يمكنك امتصاص البلل بواسطة مكنسة كهربائية بتقنية الشفط الرطب أو آلة تجفيف السجاد.



بدّلي المنشفة على جهة أخرى إذا تلطخت الجهة المُستخدمة واستخدمي مناشف بيضاء للتمكن من ملاحظة ذلك بوضوح.



4. عالجي البقعة بمعجون الملح. إذا كانت البقعة لا تزال موجودة، جرب معجون الملح بدلًا من المياه العادية عن طريق خلط ملح في وعاء صغير من الماء البارد إلى أن يتكون معجون خفيف، صُبي القليل على البقعة واتركيه لبضع دقائق ثم امسحيه مرة أخرى بقطعة قماش نظيفة أو منشفة، إذا رأيتي بقايا على المنشفة لكن ما زالت البقعة موجودة، كرري تلك الخطوة.



قد يُتلف الملح أنسجة السجادة على مدار الوقت، لذلك اشفطيه بالمكنسة الكهربائية على الفور بعد جفاف المنطقة.



5 . بللي البقعة بسائل تنظيف أطباق مُخفف. قلب مقدار ملعقة صغيرة إلى ملعقتين من سائل تنظيف الأطباق في كوب (240 ملل) من الماء البارد ،انقعي قطعة قماش بيضاء نظيفة في المحلول ثم ضعها على المنطقة المُلطخة ثم اشطفها بالمياه العادية وجففها ،لا تستخدم مُنظفًا يحتوي على مُبيض أو اللانولين.



6 .افتح مروحة لتسريع عملية التجفيف. افتح المروحة على المنطقة المبتلة لتسريع التجفيف؛ إذا استغرقت السجادة وقتًا طويلًا في الجفاف، فقد يتسرب الدم المتروك في الجهة الخلفية إلى الأنسجة السطحية مسببًا بقعة جديدة.

إذا لم يكن لديك مروحة، ضع القليل من المناشف الورقية على المنطقة الرطبة وثقلها بشيء ثقيل واتركها تجف.



7. نظفي السجادة بالمكنسة الكهربائية أو فرشاة، يساعد ذلك على استعادة الشكل الأصلي لأنسجة السجادة، إذا ظلت البقعة مرئية، جربي استخدام الطرق الخاصة بإزالة البقع الجافة المذكورة بالأسفل.



طريقة ازالة بقع الدم الجافة



1. اختبري وسيلة التنظيف على منطقة غير ظاهرة أولًا. من المحتمل أن تكون طرق التنظيف التالية قوية بقدر كافٍ لإتلاف أو تغيير لون السجادة، لذلك احرص دائمًا على اختبارها على منطقة صغيرة وغير ظاهرة من السجادة أولًا. اتركها لمدة 15 دقيقة على الأقل أو إلى أن تجف ثم افحص المنطقة بحثًا عن وجود أي تلف.

السجاد الحرير أو الصوف أكثر عرضة للتلف بسهولة، لذا من الأفضل عدم المجازفة بإجراء الاختبار على ركن منه، بل ضع في اعتبارك الاستعانة بمهني مختص.



2 .مشط البقعة بسكين غير حاد النصل (اختياري). اكشط أنسجة السجادة بسكين الزبدة لإزالة بقايا الدم الجاف؛ يمهد ذلك الانطلاقة في تنظيف الانسكابات الثقيلة، لكنه لن يؤدي الغرض بحد ذاته.

لا يوصى بالقيام بذلك بالنسبة للسجاد القيّم.



3. ضعي مادة مرققة للحم خالية من النكهة. تعمل تلك المادة الكيميائية على تفكيك البروتينات الموجودة في بقعة الدم مما يجعل إزالتها أسهل. اخلط تلك المادة مع كمية متساوية من المياه، ثم امسح بها البقعة واتركها لمدة 15 إلى 30 دقيقة ثم امسحها بقطعة قماش نظيفة وبعد ذلك اشطف المنطقة بقطرة من سائل تنظيف الأطباق المخلوط بالمياه الباردة.

تجنب استخدام مادة مرققة للحم ذات نكهة والتي قد تسبب بقعة جديدة.

قد يسبب ذلك تفكيك الأنسجة في السجاد الصوف والحرير نظرًا لاحتوائه على البروتين الحيواني.



4 .بلل الأنسجة ببيروكسيد الهيدروجين. يعمل بيروكسيد الهيدروجين على تفتيح لون أنسجة السجاد، فيخفي البقعة، لذلك بلل البقعة ببيروكسيد الهيدروجين بتركيز 3% ،اتركه يجف في غرفة جيدة التهوية وسوف يتحلل ولن يحتاج للشطف.

من الضار استخدام تلك الطريقة على السجاد ذي الألوان الداكنة أو الزاهية، لكنها آمنة مقارنةً باستخدام المُبيض.

يتوفر لدى معظم الصيدليات بيروكسيد هيدروجين بتركيز 3% لذلك إذا كانت الزجاجة أكثر تركيزًا، خففها إلى نسبة 3% (على سبيل المثال اخلط مقدارًا من بيروكسيد الهيدروجين المُركز بنسبة 9% مع مقدارين من الماء البارد).



5. انقع البقعة بالشامبو ثم الأمونيا. الأمونيا عالية الفاعلية لكن قد تسبب تغيير لون السجادة وإتلاف الصوف أو الحرير ،يمكنك استخدام معالجة الأمونيا بمفردها، إلا أنها تكون أكثر فاعلية إذا اختلطت بالمُنظفات العادية التالية:

اخلط ملعقتين صغيرتين (10 ملل) من الشامبو أو سائل تنظيف الأطباق في كوب (240 ملل) من المياه ورشه على السجادة واتركه لمدة خمس دقائق.

اخلط ملعقة صغيرة من الأمونيا المنزلية في كوب (240 ملل) من مياه بدرجة حرارة الغرفة لكن كن حذرًا من استنشاق أدخنة الأمونيا.

جفف الشامبو ثم رش الأمونيا على المنطقة واتركها لمدة خمس دقائق ثم امسحها لتجف مرة أخرى.

رش المياه لشطف المنطقة ثم جففها.



6. استخدم مُنظفًا إنزيميًا. تعمل المُنظفات الإنزيمية على تحليل المواد الكيميائية الصعبة الموجودة في الدم والبقعة العضوية الأخرى. استخدم المُنظف وفقًا للتعليمات المُدونة على الغلاف عن طريق رشه على البقعة وتركه ثم مسحه.

تُباع تلك المُنظفات عادةً في هيئة مزيلات لبول الحيوانات الأليفة كما تحتوي بعض مُنظفات الغسيل الصديقة للبيئة على مُنظفات إنزيمية لكن استخدمها فقط إذا لم تجد مُنتجًا مُخصصًا لتنظيف السجاد.

قد لا تعمل تلك المنتجات بشكل جيد في درجات الحرارة الباردة أو الحارة جدًا.

لا تستخدمها على السجاد الصوف أو الحرير، فقد يسبب المُنظف تفكيك أنسجتها وليس مجرد التخلص من بقعة الدم.





7 .جفف السجادة في منطقة بها تدفق هواء جيد. بعد الانتهاء من إزالة البقعة، شغل مروحة أعلى المنطقة المبتلة أو افتح النوافذ والأبواب لخلق نسيم؛ يُساعد ذلك على تسريع عملية التجفيف والذي يقلل من فرصة صعود بقع الدم غير الظاهرة في الجهة الخلفية إلى السطح.



8. نظف السجادة بمكنسة كهربائية أو فرشاة. قد تصبح السجادة خشنة بعد الجفاف لذلك ينبغي أن يساعد استخدام المكنسة الكهربائية أو فرشاة على استعادة السجادة لملمسها الأصلي.



أفكار مفيدة



يمكنك مسح السجادة بالمناشف الورقية إذا لم يكن لديك قطع قماش؛ يمكنها أن تؤدي الغرض بشكل جيد لكنها قد تترك من ورائها قصاصات على السجادة عند ابتلالها.

يعتقد بعض الأشخاص أن المياه الغازية المعدنية أكثر فاعلية من مياه الصنبور العادية لكن لا يوجد سببًا واضحًا لذلك ومع ذلك لن تضر مواد التنظيف تلك سجادتك.



تحذيرات



لا تستخدم أي شيء ساخن على بقع الدم.

لا تخلط الأمونيا مع الكلور المُبيض أبدًا، فقد يُنتج أدخنة شديدة الخطورة.

استخدم الأمونيا في منطقة جيدة التهوية وتجنب استنشاق الأدخنة.

ارتدِ قفازات مانعة للماء بينما تتعامل مع بقع دم لا تخصك للوقاية من الأمراض المنقولة بالدم.



الأشياء التي ستحتاج إليها



منشفة بيضاء نظيفة أو قطعة قماش قطنية

زجاجة بخاخة

ماء بارد

ملح طعام

سائل تنظيف أطباق

مروحة

مكنسة كهربائية أو فرشاة سجاد

سكينة غير حادة

مادة مُرققة للحم (بدون نكهة)

بيروكسيد هيدروجين

أمونيا منزلية

شامبو