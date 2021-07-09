طرق طبيعية للتخلص من البقع الداكنة والشيخوخة

يبدأ مظهرك في التغير وقد تصاب بالتجاعيد ،مع تقدمك في السن وتبدأ الجاذبية في التأثير على أجزاء معينة من جسمك ، وتظهر البقع الداكنة على بشرتك. تسمى هذه البقع بقع الشيخوخة أو بقع الكبد .

يمكن أن تظهر البقع الداكنة على وجهك ، على ساقيك ، ذراعيك ، كتفيك ، يديك: في أي مكان على

البقع العمرية هي شكل من أشكال فرط التصبغ.

فرط تصبغ

هذا مرض شائع يتسبب فيه الإفراط في إنتاج الميلانين (صبغة طبيعية داخل الجلد) في ظهور بقع داكنة وتفاوت لون البشرة.

وبالرغم من ان هذه البقع ليست خطيرة ، عليك مراقبتها. استشر طبيبك عندما:

تصبح بعض البقع أغمق من غيرها

تظهر دائرة داكنة حول واحدة (أو أكثر) من النقاط

يستمرون في النمو أو يبدأون في الحصول على لون ضارب إلى الحمرة



بصلة واحدة

هل تعلم أنه يمكنك استخدام منتج منزلي بسيط لمكافحة هذه البقع الكبدية

ربما تكون قد حصلت بالفعل على المكونين في مخزنك: البصل وخل التفاح حيث يساعد عصير البصل في تقليل الندبات.

خل التفاح

ثم هناك خل التفاح الذي يساعد في إزالة طبقات الجلد الميتة مع هذين المكونين الشفاء ، يمكنك استعادة بشرتك لتبدو منتعشة بسهولة شديدة

امزج البصل مع اللب ضع اللب في قطعة قماش قطنية أو منخل ، وادفع العصير خارجها.

اخلطي عصير البصل مع خل التفاح وضعيه على البقع الداكنة.

كرر هذا يوميًا لمدة أسبوعين وستلاحظ أن البقع ستبدأ في التفتح!