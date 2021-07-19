طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون في لمح البصر

يمكن استخدام طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون ، وهي وصفة سهلة وبسيطة وسوف تقضى على الرائحة الكريهة الموجودة بالكرشة تماما، وغير مكلفة أيضا .



وتعتبر طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون أيضا مضمونة بشكل كبير، ولن تأخذ سوى دقائق معدودة، إن كنت تريدين معرفة طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون، وفقا لما نشر في موقع cookpad.

طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون

طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون

مقادير طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون:

ملح الليمون

ماء مغلي

ماء فاتر

خل

ليمون

ملح

طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون:

1- تغسل الكرشة بشكل سليم والتخلص من المواد الصلبة الملتصقة بها، يتم نثر نصف كوب من ملح الليمون على قطع الكرشة يضاف عليها ماء مغلي حتى تغطى.

2- تترك الكرشة في الماء المغلي المضاف إليه ملح الليمون لمدة ساعة أو حتى يبرد الماء.

3- يعاد غسل قطع الكرشة مرة أخرى وسوف تجد أن الطبقة الخشنة السوداء المتكونة على الكرشة قد تفتتت وأصبحت إزالتها أسهل.

4- يمكن استخدام يديك في تلك المرة للتخلص من تلك البقايا ويتم فركها بخفة بدون بذل مجهود إضافي.

5 - تترك الكرشة أسفل ماء الصنبور الفاتر لمدة 10 دقائق أو حتى تزول الرواسب نهائيا.

- يتم تصفية الكرشة ثم يضاف إليها ملح الليمون وتترك لمدة لا تقل عن ساعة ثم نستخدم السكين كشط الطبقة السطحية الغامقة، ومن ثم غسلها بالماء الجاري بعد ذلك وتُنقع لمدة ربع ساعة في ملح ليمون.

6- نخرج الكرشة مرة ثانية ونكمل عملية الكشط والتنظيف، حتى نلاحظ تحول لونها للون الأبيض، وفيما بعد تغسلي جيدًا بالملح والدقيق لمدة عشر دقائق لتنظيفها.

7- توضع الكرشة لمدة ساعة في وعاء من الماء المضاف له الخل والليمون والملح وذلك للتخلص من أي رائحة كريهة ويتم غسلها ومن ثم طهيها.