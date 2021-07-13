يمكن استغلال طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين في المنزل من أسهل الطرق التي يمكن أن تتبعها؛ حيث إن تنظيفها أمر مهم للغاية لطهيها دون الشعور بالزفارة أو برائحة كريهة عند تناولها.





وتعتبر طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين غير مكلفة، أيضا مضمونة بشكل كبير، ولن تأخذ سوى دقائق معدودة، إن كنت تريدين معرفة طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين.



طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين

طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين



مقادير طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين:

ماء فاتر

ماء ساخن

أقراص الأسبرين



طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين:

1- توضع الكرشة فى إناء به ماء فاتر لمدة 15 دقيقة تقريبا.

2- فى إناء آخر يوضع 2 لتر ماء ساخن ثم يوضع 2 قرص أسبرين ويتم تقليبها جيدا.

3- يتم إخراج الكرشة من الماء الفاتر ووضعها فى ماء الأسبرين لمدة دقائق.

4- نخرج قطع الكرشة بالتدريج ونقوم بتنظيف الطبقة الخضراء بالملعقة أو السكين.

5- يتم تكرار تلك العملية حتى تصبح بيضاء، ونتخلص من الطبقة الخضراء تمامًا، ثم نضع الكرشة تحت الصنبور في وعاء كبير.

6 - يوضع فنجان من الخل أو الليمون على الكرشة لدقائق قليلة وتصبح حينها جاهزة للطهى.