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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أربع حيل مختلفة.. طريقة تنظيف الكرشة في المنزل

طريقة تنظيف الكرشة
طريقة تنظيف الكرشة في المنزل

تعتبر طريقة تنظيف الكرشة في المنزل من أسهل الطرق التي يمكن أن تتبعها؛ حيث إن تنظيفها أمر مهم للغاية لطهيها دون الشعور بالزفارة أو برائحة كريهة عند تناولها، وفيما يلي سنذكر أكثر من طريقة لـ تنظيف الكرشة في المنزل.
 

طريقة تنظيف الكرشة في المنزل


طريقة تنظيف الكرشة بالبيكنج بودر

 

مقادير طريقة تنظيف الكرشة بالبيكنج بودر:
ماء ساخن
2- 3 ملاعق بيكنج بودر
فنجان من الخل أو الليمون

طريقة تنظيف الكرشة بالبيكنج بودر:
1- نحضر إناء واسع ونضع فيه من البيكنج بودر، ثم نسكب 2 لتر من الماء الساخن في الإناء.
2- نضع الكرشة في الماء الساخن لمدة 5 دقائق، بعد ذوبان البيكنج بودر في الماء.
3- نقوم باستخراج الكرشة  من الماء الساخن وقبل أن تبرد نستخدم اليدين، أو السكين لإزالة الطبقة الخضراء من على الكرشة، وفي حالة عدم نظافتها نعيد الكرشة  إلى الماء الساخن، ونعيد تكرار التنظيف.
4- في الختام ستجدين عزيزتي حواء أن الكرشة قد أصبحت بيضاء اللون، بعد استخدام البيكنج بودر في تنظيف الكرشة.
5- للتخلص من الروائح الكريهة نضع فنجانا من الخل أو الليمون في إناء ثم نضيف إليه الماء الفاتر وننظف الكرشة.

 

طريقة تنظيف الكرشة في المنزل


طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين


مقادير طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين:
ماء فاتر
ماء ساخن
أقراص الأسبرين
 

طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين:
1- توضع الكرشة فى إناء به ماء فاتر لمدة 15 دقيقة تقريبا.
2- فى إناء آخر يوضع 2 لتر ماء ساخن ثم يوضع 2 قرص أسبرين ويتم تقليبها جيدا.
3- يتم إخراج الكرشة  من الماء الفاتر ووضعها فى ماء الأسبرين لمدة دقائق.
4- نخرج قطع الكرشة بالتدريج ونقوم بتنظيف الطبقة الخضراء بالملعقة أو السكين.
5- يتم تكرار تلك العملية حتى تصبح بيضاء، ونتخلص من الطبقة الخضراء تمامًا، ثم نضع الكرشة تحت الصنبور في وعاء كبير.
6 - يوضع فنجان من الخل أو الليمون على الكرشة لدقائق قليلة وتصبح حينها جاهزة للطهى.
 

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طريقة تنظيف الكرشة بالخميرة

 

مقادير طريقة تنظيف الكرشة بالخميرة:
ماء ساخن
2- 3 ملاعق خميرة كيميائية بيكنج باودر
فنجان من الخل أو الليمون

طريقة تنظيف الكرشة بالخميرة:
1- نحضر إناءً واسعا ونضع فيه من الخميرة، ثم نسكب 2 لتر من الماء الساخن في الإناء.
2- نضع الكرشة في الماء الساخن لمدة 5 دقائق، بعد ذوبان الخميرة في الماء.
3- نقوم باستخراج الكرشة  من الماء الساخن وقبل أن تبرد نستخدم اليدين، أو السكين لإزالة الطبقة الخضراء من على الكرشة، وفي حالة عدم نظافتها نعيد الكرشة إلى الماء الساخن، ونعيد تكرار التنظيف.
4- في الختام ستجدين عزيزتي حواء أن الكرشة قد أصبحت بيضاء اللون، بعد استخدام البيكنج بودر في تنظيف الكرشة.
5- وللتخلص من الروائح الكريهة نضع فنجانا من الخل أو الليمون في أناء ثم نضيف إليه الماء الفاتر وننظف الكرشة.

 

طريقة تنظيف الكرشة في المنزل


طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون

 

مقادير طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون:
ملح الليمون
ماء مغلي 
ماء فاتر
خل 
ليمون 
ملح

 

طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون:
1- تغسل الكرشة بشكل سليم والتخلص من المواد الصلبة الملتصقة بها، يتم نثر نصف كوب من ملح الليمون على قطع الكرشة يضاف عليها ماء مغلي حتى تغطى.
2- تترك الكرشة في الماء المغلي المضاف إليه ملح الليمون لمدة ساعة أو حتى يبرد الماء.
3- يعاد غسل قطع الكرشة مرة أخرى وسوف تجد أن الطبقة الخشنة السوداء المتكونة على الكرشة قد تفتتت وأصبحت إزالتها أسهل.
4- يمكن استخدام يديك في تلك المرة للتخلص من تلك البقايا ويتم فركها  بخفة بدون بذل مجهود إضافي.
5 - تترك الكرشة أسفل ماء الصنبور الفاتر لمدة 10 دقائق أو حتى تزول الرواسب نهائيا. 
- يتم تصفية الكرشة ثم يضاف إليها ملح الليمون وتترك لمدة لا تقل عن ساعة ثم نستخدم السكين كشط الطبقة السطحية الغامقة، ومن ثم غسلها بالماء الجاري بعد ذلك وتُنقع لمدة ربع ساعة في ملح ليمون.
6- نخرج الكرشة مرة ثانية ونكمل عملية الكشط والتنظيف، حتى نلاحظ تحول لونها للون الأبيض، وفيما بعد تغسلي جيدًا بالملح والدقيق لمدة عشر دقائق لتنظيفها.
7- توضع الكرشة لمدة ساعة في وعاء من الماء المضاف له الخل والليمون والملح وذلك للتخلص من أي رائحة كريهة ويتم غسلها ومن ثم طهيها.

 

** مصدر الخبر موقع 

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