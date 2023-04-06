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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

شاب إندونيسي يعقد قرانه أمام الكعبة المشرفة.. شاهد ماذا حدث "فيديوجراف"

شاب إندونيسي يعقد
شاب إندونيسي يعقد قرانه أمام الكعبة المشرفة

مقطع فيديو لشاب إندونيسي يعقد قرانه أمام الكعبة المشرفة داخل صحن الطواف، ليشعل مواقع التواصل الاجتماعي ويحصد استحسان ملايين المتابعين.

إندونيسي يعقد قرانه أمام الكعبة المشرفة

مقطع الفيديو أظهر العروسين وهما يستمعان للمأذون الشرعي من أمام الكعبة، حيث كان يردد على مسمعهما الكلمات التي تعلن بشكل صريح عقد النكاح.

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شاب إندونيسي يعقد قرانه أمام الكعبة المشرفة.. شاهد ماذا حدث "فيديوجراف"

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