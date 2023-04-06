شاب إندونيسي يعقد قرانه أمام الكعبة المشرفة.. شاهد ماذا حدث "فيديوجراف"

مقطع فيديو لشاب إندونيسي يعقد قرانه أمام الكعبة المشرفة داخل صحن الطواف، ليشعل مواقع التواصل الاجتماعي ويحصد استحسان ملايين المتابعين.

إندونيسي يعقد قرانه أمام الكعبة المشرفة

مقطع الفيديو أظهر العروسين وهما يستمعان للمأذون الشرعي من أمام الكعبة، حيث كان يردد على مسمعهما الكلمات التي تعلن بشكل صريح عقد النكاح.

اقرأ أيضا: ليلة سقوط الدولار الأمريكي.. مصر تغير بوصلتها باتفاق تاريخي مع الهند| فيديوجراف

للمزيد حول فيديو إندونيسي يعقد قرانه أمام الكعبة المشرفة في الحرم المكي في السعودية شاهد الفيديوجراف التالي: