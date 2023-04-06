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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة رئيس وزراء إيطاليا السابق بسرطان الدم

رئيس الوزراء الأيطالي
رئيس الوزراء الأيطالي السابق سيلفيو برلسكوني

تم تشخيص إصابة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني بسرطان الدم، اليوم الخميس، بعد يوم من دخوله العناية المركزة بسبب مشاكل في التنفس.

أفادت صحيفة كورييري ديلا سيرا اليوم، أن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني مصاب بسرطان الدم، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية. 

ودخل السياسي البالغ من العمر 86 عاما مستشفى سان رافاييل للاشتباه في إصابته بالتهاب رئوي يوم الأربعاء. 

ودخل إلى المستشفى بعد خروجه من المستشفى قبل أسبوع. وفقًا للصحيفة الإيطالية ، كان ذلك الوقت عندما خضع للفحوصات ، لفحص نخاع العظم أيضًا، ومحتجز بالعناية المركزة.

وقال وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني لتلفزيون راي الحكومي أنه تحدث مع الطبيب المسؤول مع لبرلسكوني وأخبرني أن برلسكوني أمضى ليلة هادئة وحالته مستقرة.

وأشار تاجاني ، وهو حليف قديم لبرلسكوني داخل فورزا إيطاليا ، إلى أن برلسكوني نجا من سلسلة من المشاكل الصحية.

وأصدر الحزب بعد ذلك بيانًا قال فيه إن برلسكوني تحدث في الصباح إلى كبار حلفاء فورزا إيطاليا وحث على التزام في البرلمان.
 

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