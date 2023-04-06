ماكرون: روسيا تنتهك سيادة أوكرانيا وتخالف المواثيق الدولية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لديه قناعة بمدى قدرة الصين على إقناع السلطات الروسية بالعودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الأزمة الأوكرانية، مشددًا على أن العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية هي ضربة للاستقرار الدولي وتقوض السلام في أوروبا.

وأضاف "ماكرون" خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الصينى شي جين بينج، اليوم الخميس، نقلته شاشة "القاهرة الإخبارية" أنه اتفق مع بكين على استبعاد السلاح النووي في الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن تعيش أوروبا في أمن وسلام ما دام هناك بلد في قارتنا محتل من قبل قوة مجاورة.

وتابع الرئيس الفرنسي " نريد أن تكون هناك نهاية للصراع بشرط احترام السيادة الأوكرانية من أجل سلام مستدام "لافتا إلى أن موسكو تنتهك سيادة كييف بما يتناقض مع المواثيق الدولية.

وأشار ماكرون إلى أنه بحث مع الرئيس الصينى ملفى كوريا الشمالية وإيران، فضلًا عن التعاون مع بكين في الاقتصاد ومكافحة التغير المناخي وتحقيق الأمن الغذائي.