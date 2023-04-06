التعاون مع الجامعات وزيادة فرص التمويل واحتضان الأفكار الريادية للشباب .. جهود معهد بحوث الإلكترونيات لدعم وتطوير المشروعات التطبيقية

بحوث الإلكترونيات:

نعمل على دعم التعاون البحثي والتكنولوجي والتدريبي مع الجامعات المصرية

نسعى ترويج الأفكار البحثية والتواصل مع المستثمرين ورجال الصناعة

هناك توجه لدعم وتطوير المشروعات البحثية التطبيقية

زيادة فرص التمويل واحتضان الأفكار الريادية لشباب الباحثين ضمن اهدافنا



يسعى معهد بحوث الإلكترونيات إلى دعم الباحثين بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المختلفة على رأسها الجامعات ضمن استراتيجية الوطنية للتعليم العالي.



فأكدت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن المعهد حريص على القيام بتوسيع قاعدة التعاون، إلى جانب تبادل الخبرات والرؤى مع الهيئات والمؤسسات المختلفة الأكاديمية، والبحثية، والصناعية، والتكنولوجية، ويأتي ذلك في إطار سعي المعهد لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.



واضافت عبد القادر، أن تحقيق أهداف الإستراتيجية يتم من خلال التعاون والتكامل بين الجامعات والمراكز البحثية وذلك في مختلف التخصصات ، ضمن سبل تحقيق أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030)، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإقليمية، والعالمية، من خلال تنمية اقتصادية، وبيئية، واجتماعية.



واشارت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، إلى أن المعهد ينظم ورشة عمل في إطار توجه المعهد لدعم وتطوير المشروعات البحثية التطبيقية، وزيادة فرص التمويل، واحتضان الأفكار الريادية لشباب الباحثين، والتواصل مع رواد الأعمال.



واضافت لصدى البلد أن الهدف تمكين الباحثين وتشجيعهم على إنشاء أعمال ريادية، وتطوير المهارات اللازمة للنجاح كرواد أعمال من خلال تقديم فرص للتواصل مع المستثمرين والممولين، وتطوير الخبرات المهنية المتعلقة بمجال ريادة الأعمال.

ومن جانبه، قد قال الدكتور عمرو العوامري المدير التنفيذي لحاضنة جامعة بنها التكنولوجية الحيوية ، أن هناك العديد من النقاط التي تمكن الباحث من عرض فكرته البحثية على المستثمرين بطريقة احترافية ومقنعة.



وأضاف العوامري أن ذلك يساهم في تعزيز فرص الحصول على التمويل اللازم للتصنيع الكمي، فضلًا عن دعم الحصول على منح للمشاريع البحثية والمنافسة في الجوائز العلمية فضلا عن تدريب الباحثين على إخراج محتوى قصير يعبر باحترافية عن مخرجاتهم البحثية بطريقة جاذبة للاستثمار.



بينما كان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص الوزارة على توفير بيئة مواتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتحسين قدراتها لإنتاج المعرفة بكفاءة وفعالية؛ بهدف زيادة معدل نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، موضحًا أن الوزارة استثمرت بقوة في مجال دعم التكنولوجيا والابتكار على مدى السنوات القليلة الماضية؛ لتعزيز إرساء أساس متين ومستمر للعلم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أهمية نشر الاختراعات العلمية والابتكارات والحلول التكنولوجية على نطاق يصل إلى الجمهور المُستهدف، وإقامة شراكات مع المستثمرين والممولين وقطاع الصناعة.

وفي هذا الإطار، نظم مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا "تايكو" بمعهد بحوث الإلكترونيات ورشة عمل تفاعلية بعنوان "الترويج التجاري"؛ بهدف الترويج للأفكار البحثية وتحويلها إلى منتجات قائمة، وذلك في ضوء أهمية دعم العلاقة بين البحث العلمي والصناعة، وضرورة توجيه المنتجات البحثية لخدمة المجتمع، فضلًا عن دعم الورشة للتواصل الفعال بين الباحثين والمستثمرين.



استقبلت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات وفدًا من جامعة حلوان؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الأكاديمية، والبحثية، والتدريبية، والتكنولوجية، بحضور الدكتور محمود سالم المشرف على الشئون الفنية والإدارية بالمعهد، الدكتور هشام فاروق أستاذ بقسم الحاسبات والنظم بالمعهد، الدكتور هبة شوقي المشرف على إدارة التدريب بالمعهد.

وضم وفد الجامعة الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية هندسة حلوان، د. محمد على صالح مستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمي، الدكتور عمرو السيد مدير مركز الحساب العلمي، الدكتور مها عبد الرحيم يونس أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات التعاون في مجالات وتخصصات المعهد، ومنها: الواقع الافتراضي، والحوسبة السحابية، ومركز المعلومات، وموضوعات التحول الرقمي، بالإضافة إلى الشراكة فى تحالفات للحصول على مشروعات ممولة من الجهات المختلفة، فضلًا عن مناقشة إمكانية التعاون في مجالات: محطات الخلايا الشمسية، والسيارات الكهربية، والزراعة الذكية المعتمدة على إنترنت الأشياء، كما تم مناقشة إمكانية الاستفادة من خبرات المعهد في تصميم وتصنيع كشافات الليد.

كما ناقش الجانبان تبادل الخبرات والاستشارات، والاستفادة من الإمكانات المعملية بالمعهد، فضلًا عن الاستفادة من علماء الجامعة والتعامل معهم كبيت خبرة للتعاون في إجراء الأبحاث العلمية المشتركة، بالإضافة للتعاون في مجال الحاضنات التكنولوجية، وإمكانية الاستفادة منها؛ لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وتناول اللقاء تدريب طلاب الجامعة من السنة الدراسية الثانية وحتى التخرج بمعامل المعهد؛ للحصول على نموذج أولى لمنتج يمكن تسويقه، وأوضح وفد الجامعة أنه سيتم تدريب طلاب قسمي الحاسبات والاتصالات بكلية الهندسة بحلوان، على أن يكون هناك مشرف من الجامعة وآخر من المعهد، وستحدد الجامعة موعدًا لطلاب كليات الحاسبات والمعلومات، وهندسة حلوان، وهندسة المطرية؛ لتدريبهم بحاضنات أعمال المعهد، وذلك قبل ٣٠ مارس الجاري.



وعلى هامش الزيارة، تفقد وفد جامعة حلوان عددًا من المعامل المركزية بالمعهد، منها: معمل تصنيع الدوائر المطبوعة، معمل إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، معمل تصنيع بطاريات الليثيوم أيون، معمل قياسات الامتصاص النوعي، معمل القياسات الملليمترية، ومعمل الواقع الافتراضي للسياحة، بالإضافة إلى زيارة مقر الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، ومركز المعلومات والتحول الرقمي.

ومن جانبه، أشاد وفد جامعة حلوان بالإمكانات والتجهيزات المتميزة بمعهد بحوث الإلكترونيات، وما يقدمه المعهد من خدمات.