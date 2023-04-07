تعديل مميز لـ بي إم دبليو M2 CS من G-POWER |صور

تمكنت شركة بي إم دبليو، أن تقدم العديد من السيارات القوية والمتنوعة حول العالم، ومنها السيارة M2 CS التي تنتمي إلى فئة السيدان ذات المظهر الرياضية، ويبدو أن شركة G-POWER ارادات ان تثير شغف محبي تلك النسخة، بعد أن اضافت مجموعة من الترقيات لهذه السيارة.

تعديل مميز لـ بي إم دبليو M2 CS من G-POWER

تعديل مميز لـ بي إم دبليو M2 CS من G-POWER

استطاعت شركة G-POWER أن تضيف عدة ترقيات فنية للسيارة بي إم دبليو M2 CS، حيث قدمت حزمة خاصة بالمحرك تتمثل في قوة قدرها 500 حصانا، وصولاً إلى 660 حصانا، بينما وصل العزم الاقصى للدوران إلى 800 نيوتن/متر.

تعديل مميز لـ بي إم دبليو M2 CS من G-POWER

وحصلت السيارة بي إم دبليو M2 CS على تعديلات اخرى من G-POWER منها، نظام عادم GP Deeptone، مدعوم بعدد 4 أنابيب عادم تم تغليفها بالكربون، بالاضافة إلى قفل مركزي بالعمود المرفقي، وترقيات اخرى تتعلق بالشاحن التوربيني، بدعم ضواغط مدفوعة بتدفق غاز العادم.

تعديل مميز لـ بي إم دبليو M2 CS من G-POWER

كما تمتعت جاءت تعديلات G-POWER وشملت حاقن GP-660، و الأنبوب السفلي الرياضي، مع تعديلات تتضمن مرشحات الهواء الرياضية، و مبرد هواء الشحن، و برنامج نقل GTS، بالاضافة إلى زيادة مستوى Vmax، مع منظومة عادم رباعية المظهر تعمل بشكل ثنائي.

تعديل مميز لـ بي إم دبليو M2 CS من G-POWER

وحصلت السيارة بي إم دبليو M2 CS على مظهر خارجي انيق باللون الابيض، مع خطوط متداخلة باللون الاحمر والازرق والسماوي، زينت مقدمة السيارة والناحية الجانبية، بالاضافة إلى الارتكاز على جنوط رياضية باللون الاسود اللامع تتخذ تصميم النجمة الخماسية، وسقف باللون الاسود، مع وجود سبولير رياضية خلفي.