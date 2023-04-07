عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعديل مميز لـ بي إم دبليو M2 CS من G-POWER |صور

تعديل مميز لـ بي
تعديل مميز لـ بي إم دبليو M2 CS من G-POWER

تمكنت شركة بي إم دبليو، أن تقدم العديد من السيارات القوية والمتنوعة حول العالم، ومنها السيارة M2 CS التي تنتمي إلى فئة السيدان ذات المظهر الرياضية، ويبدو أن شركة G-POWER ارادات ان تثير شغف محبي تلك النسخة، بعد أن اضافت مجموعة من الترقيات لهذه السيارة.

أرخص BMW في مصر "118" موديل 2023 |صور

BMW M4 تحصل على قوة 635 حصانا بفضل تعديلات مانهارت| صور

تعديل مميز لـ بي إم دبليو M2 CS من G-POWER

تعديل مميز لـ بي إم دبليو M2 CS من G-POWER

 

استطاعت شركة G-POWER أن تضيف عدة ترقيات فنية للسيارة بي إم دبليو M2 CS، حيث قدمت حزمة خاصة بالمحرك تتمثل في قوة قدرها 500 حصانا، وصولاً إلى 660 حصانا، بينما وصل العزم الاقصى للدوران إلى 800 نيوتن/متر.

تعديل مميز لـ بي إم دبليو M2 CS من G-POWER

وحصلت السيارة بي إم دبليو M2 CS على تعديلات اخرى من G-POWER منها، نظام عادم GP Deeptone، مدعوم بعدد 4 أنابيب عادم تم تغليفها بالكربون، بالاضافة إلى قفل مركزي بالعمود المرفقي، وترقيات اخرى تتعلق بالشاحن التوربيني، بدعم ضواغط مدفوعة بتدفق غاز العادم.

تعديل مميز لـ بي إم دبليو M2 CS من G-POWER

كما تمتعت جاءت تعديلات G-POWER وشملت حاقن GP-660، و الأنبوب السفلي الرياضي، مع تعديلات تتضمن مرشحات الهواء الرياضية، و مبرد هواء الشحن، و برنامج نقل GTS، بالاضافة إلى زيادة مستوى Vmax، مع منظومة عادم رباعية المظهر تعمل بشكل ثنائي.

تعديل مميز لـ بي إم دبليو M2 CS من G-POWER

وحصلت السيارة بي إم دبليو M2 CS على مظهر خارجي انيق باللون الابيض، مع خطوط متداخلة باللون الاحمر والازرق والسماوي، زينت مقدمة السيارة والناحية الجانبية، بالاضافة إلى الارتكاز على جنوط رياضية باللون الاسود اللامع تتخذ تصميم النجمة الخماسية، وسقف باللون الاسود، مع وجود سبولير رياضية خلفي.

تعديل مميز لـ بي إم دبليو M2 CS من G-POWER
بي إم دبليو G-Power M2 CS تعديل مميز بي إم دبليو M2 CS

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نعي مؤثر.. آخر ما كتبته شيرين الطحان قبل وعكتها الصحية ووفاتها

وفاة شيرين الطحان بعد صراع مع مرض السرطان

480 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

وفاة شيرين الطحان.. حاربت السرطان 7 سنوات وحرمت من ابنتها لهذا السبب

تضم 50 مصريا.. الخارجية تتابع حادث حافلة المعتمرين بمكة

كانت قمرا.. شاهد آخر صورة لشيرين الطحان قبل وفاتها

خالد الغندور يتوقع طرفي المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

القلة في إيده.. صورة تكشف مشاركة سفير كوريا الجنوبية في مائدة المطرية

ارتفاع كبير في سعر النفط عالميا

أفضل دعاء يوم الجمعة.. ردده في دقائق واحرص عليه عند الإفطار

تعديل مميز لـ بي إم دبليو M2 CS من G-POWER |صور

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7-4-2023 والقنوات الناقلة

أروع 30 صورة تحاكي معرض رمسيس وذهب الفراعنة من باريس .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غريبة ومضحكة .. 3 تصرفات للقطط وتفسيرها

أسهل فطار.. طريقة عمل البيتزا على الطريقة الإيطالية

أرادت تركه.. عقوبة اسكتلندي أنهى حياة زوجته الحامل بطريقة مأساوية

سبب وفاة شيرين الطحان| قصة 100 يوم مع المرض وهذه آخر كلماتها

فيديو

"يا رب بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين"..آخر ما قالته شيرين الطحان

وفاة شيرين الطحان.. حاربت السرطان 7 سنوات وحرمت من ابنتها لهذا السبب

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

فيديوهات ساخنة.. تفاصيل منع الموديل سلمى الشيمي من السفر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ