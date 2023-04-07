فرصة للدراسة في تايلاند.. تعرف على تفاصيل التقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال إدارة البعثات عن إفادة سفارة تايلاند بالقاهرة عن المنح الدراسية التى تقدمها مؤسسات التعليم العالى فى تايلاند للطلاب الأجانب وذلك للعام الدراسى 2023/2024 .

وأوضحت أنه لمزيد من التفاصيل عن تلك المنح يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد :ـ

https://hague.thaiembassy.org/th/content/list-of-scholarships-by-thai-higher-edu-ins- 2022?cate=5d81ca6e15e39c2eb8004ac5 https://image.mfa.go.th/mfa/0/FBtREAtWmz/PDF_documents/List_of_Scholarships_offered_by_Thai _University_for_International_Students_in_Academic_Year_2023.pdf

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.



وكانت قد أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقدم لوظيفة "ملحق ثقافي مدير مكتب"، وكذا وظيفة "ملحق ثقافي"، وذلك في إطار القرار الوزاري رقم 5832 بتاريخ 10/12/2020 وتعديلاته بشأن شروط وقواعد ومعايير الندب لوظائف التمثيل الثقافي بالمكاتب الثقافية والتعليمية المصرية بالخارج.



ويشمل الإعلان طلب "ملحق ثقافي – مدير مكتب" بالمكاتب الثقافية المصرية بالخارج في الدول التالية: "موسكو/ روسيا الاتحادية – بكين/ الصين – مونتريال/ كندا – مدريد/ أسبانيا- لندن/ المملكة المتحدة- روما/ إيطاليا"، بينما يشمل الإعلان طلب "ملحق ثقافي" المكاتب الثقافية المصرية بالخارج في الدول التالية: "واشنطن/ الولايات المتحدة الأمريكية – مونتريال/ كندا – لندن/ المملكة المتحدة – روما/ إيطاليا".