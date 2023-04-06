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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من الشرطة الإسرائيلية بشأن صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنها ستنشر حوالي 2300 ضابط وشرطي في القدس بالتزامن مع صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه ينفذ ضربات جوية ضد مواقع حماس في قطاع غزة في أعقاب الهجمات الصاروخية السابقة.

وأشارت التقارير إلى تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدة غارات جوية في جميع أنحاء المنطقة.

وتشير التفاصيل الأولية، إلي استهدف الجيش الإسرائيلي موقع صلاح الدين التابع لـ"كتائب القسام" شرقي مدينة غزة، كما قصف موقعا للمقاومة جنوب مدينة غزة.

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وقالت شبكة “آر تي” الروسية، إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مرصدا يتبع المقاومة شرق مدينة غزة، موضحا أن عمليات الاستهداف متواصلة.

كما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة في مدينة بيت حانون في منطقة الزراعة شمالي القطاع.

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