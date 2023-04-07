آخر تطورات صفقة الحبوب.. ولافروف يكشف هدف الغرب بعد تدمير روسيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن القيود على تصدير الحبوب الروسية ما زالت موجودة وتتزايد.

وأشار لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، مولود جاويش اوغلو، في أنقرة، إلى أن الغرب يريد إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا؛ موضحا ان الصين هي الهدف التالي بعد القضاء على موسكو.

وأضاف وزير خارجية روسيا أنه بحث مع أوغلو تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية التركي إنه وافق على طلب روسيا برفع العقبات أمام صادرات الأسمدة والحبوب الروسية، وأن هذا يحتاج إلى معالجة من أجل زيادة تمديد صفقة الحبوب في البحر الأسود التي تشمل أوكرانيا.

وشدد أوغلو، في المؤتمر الصحفي، على أن تركيا ملتزمة بتمديد الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة لضمان المرور الآمن للحبوب والسلع الأخرى من موانئ البحر الأسود.