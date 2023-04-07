عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

آخر تطورات صفقة الحبوب.. ولافروف يكشف هدف الغرب بعد تدمير روسيا

وزيرا خارجية روسيا
وزيرا خارجية روسيا وتركيا

 

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن القيود على تصدير الحبوب الروسية ما زالت موجودة وتتزايد.

وأشار لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، مولود جاويش اوغلو، في أنقرة، إلى أن الغرب  يريد إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا؛ موضحا ان الصين هي الهدف التالي بعد القضاء على موسكو.

وأضاف وزير خارجية روسيا أنه بحث مع أوغلو تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية التركي إنه وافق على طلب روسيا برفع العقبات أمام صادرات الأسمدة والحبوب الروسية، وأن هذا يحتاج إلى معالجة من أجل زيادة تمديد صفقة الحبوب في البحر الأسود التي تشمل أوكرانيا.

وشدد أوغلو، في المؤتمر الصحفي، على أن تركيا ملتزمة بتمديد الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة لضمان المرور الآمن للحبوب والسلع الأخرى من موانئ البحر الأسود.

تركيا روسيا لافروف أوكرانيا وزير الخارجية التركي موسكو صادرات الاسمدة سيرجي لافروف تمديد صفقة الحبوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بعد التراجع

نعي مؤثر.. آخر ما كتبته شيرين الطحان قبل وعكتها الصحية ووفاتها

سبب وفاة شيرين الطحان| قصة 100 يوم مع المرض وهذه آخر كلماتها

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

وفاة شيرين الطحان.. حاربت السرطان 7 سنوات وحرمت من ابنتها لهذا السبب

وفاة شيرين الطحان بعد صراع مع مرض السرطان

مفاجأة مدوية.. بيراميدز يدرس الانسحاب من نهائي الكأس أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

دعاء الأيام البيض لشهر رجب .. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة

نضال الشافعي عن دوره في مسلسل "روليت": بنجسد الشكل الإنساني للفنان

قبل انتهائه .. ننشر عناوين كتب دور النشر في معرض القاهرة الدولي

القوى العاملة في أسبوع.. إطلاق برنامج لضخ العمالة المصرية بالسوق السعودي الأبرز

ننشر نص البيان المشترك الصادر عن الرئيس السيسي ونظيره الهندي

الندم مصيرهما .. روسيا : أمريكا وبريطانيا تتجاوزان جميع الخطوط الحمراء

متى يفقد الدولار هيمنته على النظام النقدي الدولي؟.. 4 أسباب ترجح انخفاضه

عشقني في الضلمة.. اعترافات مثيرة لـ نورهان قاتلة والدتها بمساعدة عشيقها| نص التحقيقات

ترشيحاتنا

جوزها طفش وتعول 5 أبناء.. الحاجة فايزة بائعة خضار مهددة بالحبس بسبب 10 آلاف جنيه

الصحف السعودية| بيان مشترك للمملكة وإيران.. وولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الكويتي.. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل وزير الدفاع

بإطلالة رمضانية.. ملك أحمد زاهر تستعرض أناقتها

بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة الثالثة من رمضان بمحافظة الجيزة

فيسبوك يشتعل بفيديو تعذيب كلب في سوهاج والأمن يضبط المصور

آخر تطورات صفقة الحبوب.. ولافروف يكشف هدف الغرب بعد تدمير روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القهوة بزيت الزيتون.. اختراع يضع أشهر مقهي عالمي في أزمة

في يوم الصحة العالمي.. هذه الفحوصات الطبية مهمة لا تتجاهلها

لماذا رفض أمير عيد الاعتذار لمحمد رمضان| ما قصة الأزمة بين الثنائي؟

سجائر وفلفل وثلج في رؤوس الزبائن.. حلاق يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

فيديو

"يا رب بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين"..آخر ما قالته شيرين الطحان

وفاة شيرين الطحان.. حاربت السرطان 7 سنوات وحرمت من ابنتها لهذا السبب

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

فيديوهات ساخنة.. تفاصيل منع الموديل سلمى الشيمي من السفر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ