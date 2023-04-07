أزمة نهائي الكأس مستمرة.. ورطة باتحاد الكرة وترقب في بيراميدز والأهلي

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، نظيره فريق بيراميدز يوم الإثنين القادم على ملعب إستاد القاهرة في نهائي كأس مصر.

وقرر اتحاد الكرة، فى حال انتهاء مباراة نهائي كأس مصر 2021-2022 بين الأهلي وبيراميدز بالتعادل بعد انتهاء الوقت الأصلى سيتم لعب وقت إضافي ثم اللجوء لركلات الترجيح حال استمرار الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل.

أزمة مباراة النادي الأهلي وبيراميدز فى نهائي كأس مصر لم تتضح معالم نهايتها حتى هذه اللحظة.

صدى البلد يستعرض أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز فى نهائي كأس مصر

رفض طلب بيراميدز فى لقاء الأهلي



رفض اتحاد الكرة طلب نادي بيراميدز بتعيين طاقم حكام اجنبي لمباراة نهائي كأس مصر بداعي إرسال مسئوليه الطلب الرسمي فى موعد لاحق واللائحة تنص على 15 يوما قبل المباراة إضافة إلى عدم وجود وقت لاختيار وتعيين طاقم أجنبي.



بيراميدز يرفض قرار اتحاد الكرة في أزمة مباراة الأهلي



مسئولو نادي بيراميدز أكدوا عدم قبول رفض اتحاد الكرة طلب تعيين حكام أجانب لمباراة نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي خاصة وأنه عرض تحمل القيمة المالية لاستقدام ذلك الطاقم.

وتساءل مسئولو نادي بيراميدز: كيف يتحدث اتحاد الكرة عن مدة قانونية تقدر بـ15 يوما وهو أعلن من الأساس عن موعد المباراة يوم 28 مارس الماضي هل كان يريد أن نتوقع موعد المباراة مثلا.. أين المنطق واللوائح التي يريد تطبيقها؟

موقف النادي الأهلي



فيما تمسك النادي الأهلي بوجود تقنية الفيديو من أجل ضمان العدالة التحكيمية، مشيرين إلى أن ملف إدارة حكام أجانب أو مصريين النهائى فى كأس مصر متروك للمسؤليين فى اتحاد الكرة.

قرارات لمالك بيراميدز بعد رفض الحكام الأجانب في نهائي الكأس

أعلن سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز، عدة قرارات عاصفة بعد اجتماع مجلس الإدارة الأخير ردا على تعنت اتحاد الكرة ضد النادي ورفض طلبه المشروع باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة نهائي كأس مصر، والتي تجمع بيراميدز بالنادي الأهلي يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وقرر مالك بيراميدز، إيقاف الاستثمارات في نادي بيراميدز ومشاريع النادي الاجتماعي والمدينة الرياضية و الاستاد، وعقد جلسة مع نهاية الموسم الجاري للنظر في مستقبل النادي.

وجاء في البيان الرسمي:

بناء على البيان السابق بتاريخ ١٣ يناير ٢٠٢٣، ونظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص وغياب العدالة.

قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز ومالكوه إيقاف الاستثمارات في نادي بيراميدز ومشاريع النادي الاجتماعي والمدينة الرياضية والاستاد، وعقد جلسة مع نهاية الموسم الجاري للنظر في مستقبل النادي.

مالك نادي بيراميدز

سالم الشامسي

واتخذ بيراميدز عدة خطوات بمخاطبة اتحاد الكرة بطلب حكام أجانب لنهائي الكأس مع تحمل كامل تكاليف استقدام الحكام الأجانب على نفقة النادي، وهو ما رفضه الاتحاد بحجة أن الطلب يخالف اللائحة التي تنص على طلب التحكيم الأجنبي قبل موعد اللقاء ب١٤ يوما في حين أن لجنة المسابقات لم تحدد موعد النهائي إلا قبلها بعشرة أيام فقط، قبل أن يتراجع الاتحاد عن مبرره ويعلن أن قرار الحكام المصريين للنهائي هو قرار رئيس لجنة الحكام، البرتغالي فيتور بيريرا الذي رفض وجود حكام أجانب في المباراة النهائية، على عكس ما هو متبع في مباريات نهائي كأس مصر ونهائي كأس الرابطة خلال السنوات الماضية.