توك شو.. ترامب يدخل رسميا لائحة المجرمين في أمريكا ومصمم جرافيك يصل لصورة الفراعنة الواقعية

تناولت برامج “ التوك شو ” ، اليوم ، الجمعة ، عدد من الموضوعات والقضايا المهمة ، ومن أبرزها :

قال واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، إن حكومة الاحتلال تدرك تمامًا وجود رد فعل على ما قامت به بالمسجد الأقصى المبارك، لافتًا إلى أن ردود الفعل لن تقتصر فقط على الفلسطينيين لكن على صعيد العديد من فصائل المقاومة، وعلى صعيد أيضًا الأمة العربية والإسلامية، أو العديد من دول العالم.

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الإجراءات الأحادية تؤدى إلى احتدام الوضع في فلسطين، داعيًا إلى حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، إذ أن الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية تحولت إلى المواجهة الخطيرة، وندعو أطراف النزاع للعودة لعملية التفاوض.

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن " دخول ترامب رسميا لائحة المجرمين في أميركا" حيث أنه بعد مثوله أمام محكمة مانهاتن، يدخل رسميا ضمن لائحة المجرمين بالولايات المتحدة.

قدمت الإعلامية هند النعساني، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 7-4-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره أحمد حمدي والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

عرضت فضائية "يورو نيوز"، تقريرا عن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني.

علق الناقد الرياضي محمود الشيخ، على تجميد اللاعب عمرو السيسي، بسبب خلافه مع أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك السابق، ومصطفى الزناري، بسبب السهرات وعدم الالتزام، ونبيل عماد دونجا بسبب خلافه مع أمير مرتضى منصور، وأحمد فتوح بسبب خلافه مع أمير مرتضى وعدم الرغبة في التجديد، و يريد الرحيل عن الزمالك.

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، مقطع فيديو عن الأوضاع في القدس خلال الساعات الأخيرة، وظهر في الفيديو أن هناك هدوء حذر في غزة عقب قصف إسرائيلي لعدة مناطق بالقطاع.

قال محمد جابر مصم جرافيك، الذي استخدم الذكاء الصناعي لمعرفة ملامح ملوك مصر القديمة، إنه لا يوجد مصري لا يمتلك الشغف لهذا الأمر، موضحًا: «أحببت استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الصدد، عملت بالتدريج حتى أرى كيف يرى الذكاء الاصطناعي ملوك مصر القديمة».



أعرب الفنان عمر زهران، عن سعادته بالمشاركة في مسلسلي الكتيبة 101 وسره الباتع، موضحًا: «لم أواجه صعوبات في المشاركة بمسلسل الكتيبة 101، تجسيد شخصية عمل عسكري وبطولات الجيش المصري شرف كبير وأمر ممتع ويهون معه أي نوع من الصعوبات».