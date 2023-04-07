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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو.. ترامب يدخل رسميا لائحة المجرمين في أمريكا ومصمم جرافيك يصل لصورة الفراعنة الواقعية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج “ التوك شو ” ، اليوم ، الجمعة ، عدد من الموضوعات والقضايا المهمة ، ومن أبرزها : 

 

منظمة التحرير الفلسطينية: اقتحام المسجد الأقصى لعب بالنار وزعزعة لاستقرار المنطقة

 

قال واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، إن حكومة الاحتلال تدرك تمامًا وجود رد فعل على ما قامت به بالمسجد الأقصى المبارك، لافتًا إلى أن ردود الفعل لن تقتصر فقط على الفلسطينيين لكن على صعيد العديد من فصائل المقاومة، وعلى صعيد أيضًا الأمة العربية والإسلامية، أو العديد من دول العالم.

 

روسيا: الإجراءات الأحادية تؤدي إلى احتدام الوضع في فلسطين
 

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الإجراءات الأحادية تؤدى إلى احتدام الوضع في فلسطين، داعيًا إلى حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، إذ أن الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية تحولت إلى المواجهة الخطيرة، وندعو أطراف النزاع للعودة لعملية التفاوض.

سيئة السمعة.. ترامب يدخل رسميا لائحة المجرمين في أمريكا

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن " دخول ترامب رسميا لائحة المجرمين في أميركا"  حيث أنه بعد مثوله أمام محكمة مانهاتن، يدخل رسميا ضمن لائحة المجرمين بالولايات المتحدة.

 

أسعار الذهب اليوم الجمعة 7-4-2023.. فيديو

قدمت الإعلامية هند النعساني، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 7-4-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره أحمد حمدي والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

 

أطباء رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني يؤكدون إصابته بسرطان الدم

 

عرضت فضائية "يورو نيوز"، تقريرا عن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني.

 

أحمد فتوح ضمنهم| مفاجأة جديدة بشأن تجميد 4 لاعبين بالزمالك

 

علق الناقد الرياضي محمود الشيخ، على تجميد اللاعب عمرو السيسي، بسبب خلافه مع أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك السابق، ومصطفى الزناري، بسبب السهرات وعدم الالتزام، ونبيل عماد دونجا بسبب خلافه مع أمير مرتضى منصور، وأحمد فتوح بسبب خلافه مع أمير مرتضى وعدم الرغبة في التجديد، و يريد الرحيل عن الزمالك.

هدوء حذر في غزة عقب قصف إسرائيلي لعدة مناطق بالقطاع

 

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، مقطع فيديو عن الأوضاع في القدس خلال الساعات الأخيرة، وظهر في الفيديو أن هناك هدوء حذر في غزة عقب قصف إسرائيلي لعدة مناطق بالقطاع.

 

بالذكاء الاصطناعي.. مصمم جرافيك يصل لصورة أقرب للواقع عن ملوك الفراعنة
 

قال محمد جابر مصم جرافيك، الذي استخدم الذكاء الصناعي لمعرفة ملامح ملوك مصر القديمة، إنه لا يوجد مصري لا يمتلك الشغف لهذا الأمر، موضحًا: «أحببت استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الصدد، عملت بالتدريج حتى أرى كيف يرى الذكاء الاصطناعي ملوك مصر القديمة». 

 

عمر زهران: سعيد بالمشاركة في مسلسلي الكتيبة 101 وسره الباتع


أعرب الفنان عمر زهران، عن سعادته بالمشاركة في مسلسلي الكتيبة 101 وسره الباتع، موضحًا: «لم أواجه صعوبات في المشاركة بمسلسل الكتيبة 101، تجسيد شخصية عمل عسكري وبطولات الجيش المصري شرف كبير وأمر ممتع ويهون معه أي نوع من الصعوبات».

 

التوك شو ” منظمة التحرير الفلسطينية روسيا أمريكا توك شو

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