لبحث اتفاق الهدنة.. وفد سعودي عماني يزور اليمن

أفادت صحيفة عكاظ السعودية بأن وفدا سعوديا عمانيا يعتزم التوجه لـ ‎صنعاء الأسبوع المقبل لبحث هدنة دائمة مع الحوثيين حيث من المتوقع أن تعلن الأطراف اليمنية عن اتفاق هدنة قبل العيد إذا نجحت المحادثات.

وكان قد بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، أمس الخميس، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية، ستيفن فاجن، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومسار الإصلاحات الاقتصادية، والخدمية والإجراءات الحكومية المستمرة للحد من التداعيات الإنسانية الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على منشآت النفط والبنى التحتية، وإمدادات التجارة العالمية.

كما تطرق اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)، إلى الجهود الإقليمية، والأممية والدولية الرامية إلى إحياء الهدنة، والبناء عليها لإنهاء معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة الأمن والاستقرار والتنمية.