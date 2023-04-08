باب رزق يستعرض تاريخ صناعة الغربال

استعرض برنامج باب رزق المذاع على قناة دى إم سى، تقريرا عن صناعة الغربال "المنخل".

وقال الكاتب الصحفى والإعلامى يسرى الفخرانى،:"اللى ميشوفش من الغربال يبقى أعمى والغربال الجديد له شدة"، مؤكدا أن مهنة الغربال هامة للغاية.



وأشار إلى أنه رغم كل ما قيل عن الغربال أبو عين واسعة أو ضيقة، إلا أن مهنة صناعة الغربال ما صمدش أمام إيقاع الحياة، واللى فضل من الصنايعية عدد قليل جدا حتى اليوم".

واستضاف الإعلامي عم محمود خلال لقائه بالبرنامج، حيث قال،:" أنا فى المهنة 60 سنة، بدأت المهنة فى ورشة والدى الذى صنع الغربال أشكال وألوان، لافتا إلى أن هناك غربال تم تصنيعة منذ أيام الفراعنة بمتحف الأنتيخانة، كما تطور بعد ذلك بنشر الخشب مثل المساطر الطويلة، وتم صناعة الطوق فى أوائل القرن العشرين وكانت مناشير الشجر يدوية.

