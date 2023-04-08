الذكاء الاصطناعي سيساعد في عمل الموظفين 4 أيام في الأسبوع | تفاصيل

قال خبير في الوظائف سيسمح لنا الذكاء الاصطناعي بالعمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع، بدل من خمس أيام.

وأوضح السير كريستوفر بيساريدس إن التكنولوجيا مثل ChatGPT يمكن أن تعزز الإنتاجية وتنقذ البشر من الاضطرار إلى القيام بوظائف مملة.

أصر الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، انه يمكن عمل الموظفين لمدة 4 أيام في الأسبوع بفضل خاصية الذكاء الاصطناعي التي ستساهم في مساعدة الموظفين على إتمام عمالها بشكل أسرع وافضل.

أشار بيساريدس ، الذي قاد مراجعة حول تأثيرات الأتمتة على الوظائف ، إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون إيجابيًا - على الرغم من أن البعض يخشى أنه قد يؤدي إلى تسريحات واسعة النطاق للموظفين بالعالم.

قدر تقرير حديث لـ Goldman Sachs أن 300 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم يمكن أن تكون في خطر بسبب الذكاء الاصطناعي.

واعترف Sam Altman ، رئيس OpenAI المطور ChatGPT ، بأنه "خائف قليلاً" من أن التكنولوجيا يمكن أن تحل محل الوظائف بسرعة كبيرة.

في مدونة حديثة اقترحها في غضون خمس سنوات معتقدًا أن برامج الكمبيوتر ستكون قادرة على قراءة المستندات القانونية وتقديم المشورة الطبية.