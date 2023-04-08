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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 18 إسرائيليا.. ماذا فعلت العمليات الفلسطينية في تل أبيب منذ بداية العام

مقتل 18 إسرائيليا..
مقتل 18 إسرائيليا.. ماذا فعلت العمليات الفلسطينية في تل ابيب

أفادت إحصائية إسرائيلية حول ملخص العمليات الفدائية في إسرائيل بمقتل 18 إسرائيليا بين جنود ومستوطنين جراء العمليات الفلسطينية منذ بداية العام الحالي 2023.

وبحسب الإحصائية، أدت موجة العمليات التي بدأت قبل حوالي عام وشهرين إلى مقتل 50 إسرائيليا.

وأشارت إلى أنه منذ بداية العام الحالي حدثت 18 عملية وهي، 10 عمليات إطلاق نار، 4 عمليات دهس، 4 عمليات طعن.

يذكر أن عمليتين وقعتا اليوم الجمعة، الأولى صباحا في الأغوار وقتل فيها مستوطنتين جراء إطلاق نار من مسلحين على سيارة إسرائيلية، والثانية مساء قتل فيها سائح إيطالي وأصيب 7 إسرائيليين في عملية دهس وإطلاق نار بتل أبيب.
 

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