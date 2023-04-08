مقتل 18 إسرائيليا.. ماذا فعلت العمليات الفلسطينية في تل أبيب منذ بداية العام

أفادت إحصائية إسرائيلية حول ملخص العمليات الفدائية في إسرائيل بمقتل 18 إسرائيليا بين جنود ومستوطنين جراء العمليات الفلسطينية منذ بداية العام الحالي 2023.

وبحسب الإحصائية، أدت موجة العمليات التي بدأت قبل حوالي عام وشهرين إلى مقتل 50 إسرائيليا.

وأشارت إلى أنه منذ بداية العام الحالي حدثت 18 عملية وهي، 10 عمليات إطلاق نار، 4 عمليات دهس، 4 عمليات طعن.

يذكر أن عمليتين وقعتا اليوم الجمعة، الأولى صباحا في الأغوار وقتل فيها مستوطنتين جراء إطلاق نار من مسلحين على سيارة إسرائيلية، والثانية مساء قتل فيها سائح إيطالي وأصيب 7 إسرائيليين في عملية دهس وإطلاق نار بتل أبيب.

