عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تبدأ من الغد..

الأرصاد السعودية تحذر من أمطار غزيرة حتى نهاية رمضان

أمطار غزيرة - أرشيفي
أمطار غزيرة - أرشيفي

حذر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية من استمرار هطول الأمطار الرعدية الربيعية من متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من غد، الأحد، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، على معظم مناطق المملكة، تزداد غزارتها من يوم الاثنين إلى الخميس، مع رياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول وتساقط البرد، على مناطق القصيم والرياض والشرقية وحائل.

كما تشهد مناطق عسير والباحة وجازان ومكة المكرمة ونجران والمدينة المنورة يومي الأحد والاثنين، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتعاود يومي الأربعاء والخميس.

وتشهد أيضاً مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة من الاثنين وحتى الأربعاء.

ويتوقع هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية ابتداءً من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس، وعلى مناطق مكة المكرمة وتبوك والمدينة المنورة يومي الأحد والاثنين، وتعاود يوم الأربعاء، مع رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

وتشير التوقعات الأولية إلى استمرار فرص هطول الأمطار على معظم المناطق حتى منتصف الأسبوع القادم، وسيتم التنويه عنها لاحقًا.

وناشد المركز متابعة موقعه الإلكتروني وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة المزيد من المعلومات حول الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مع اتباع تعليمات الجهات المختصة.

السعودية تحذر مواطنيها من طقس مكة خلال الساعات المقبلة

طقس السعودية.. أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة

رمضان السعودية طقس السعودية الارصاد السعودية امطار غزيرة أمطار رعدية هطول الأمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولة توفي بوعودها.. قرار جديد لأصحاب المعاشات يطبق في يوليو 2023

تراجع قوي يضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

تراجع 1200 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 8 أبريل بالأسواق

عيار 21 يتراجع الآن.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

تحذير عاجل|أمطار رعدية وغزيرة خلال 48 ساعة بهذه المناطق

عاجل .. تعرف على اسم مدرب الزمالك الجديد وموعد وصوله

الجو هيقلب.. الأرصاد توضح حالة طقس الساعات المقبلة.. فيديو

موضوعات متعلقة

هطول أمطار غزيرة.. استمرار حالة الطقس السيئ في السعودية

أمطار رعدية تضرب السعودية.. وتحذير عاجل من الدفاع المدني

ترشيحاتنا

متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: نمر بأوقات مضطربة للغاية ونسعى لخفض التصعيد

حدث في 17 رمضان.. غزوة بدر ووفاة السيدة عائشة زوجة النبي

متى العشر الأواخر من رمضان؟.. الإفتاء: تبدأ الثلاثاء والأربعاء فاستعدوا لأول ليلة قدر

بقوة 4.1 درجة.. زلزال يضرب مدينة تخت الإيرانية

ليبرمان: الرد الإسرائيلي نكتة مضحكة.. وردع تل أبيب تآكل كلياً

غيبوبة سكر… تحذير عاجل من حلويات منتشرة خلال شهر رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غيبوبة سكر… تحذير عاجل من حلويات منتشرة خلال شهر رمضان

الجرام بـ 30 دولار.. أمهات يقمن ببيع شعر بناتهن لـ صالونات التجميل النسائية

أمطار ونشاط رياح.. 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم السبت

مكياج لافت.. بوسي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

فيديو

عريسي طلع أخويا .. قصة حب انتهت بمأساة | إيه الحكاية ؟

كان لاعبا في برشلونة.. مدرب الزمالك المحتمل حديث الجماهير

الجو هيقلب فجأة.. أمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

طفش..هيرليتش يكشف أسباب فشله تعاقده مع الزمالك / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ