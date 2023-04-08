الأرصاد السعودية تحذر من أمطار غزيرة حتى نهاية رمضان

تبدأ من الغد..

حذر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية من استمرار هطول الأمطار الرعدية الربيعية من متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من غد، الأحد، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، على معظم مناطق المملكة، تزداد غزارتها من يوم الاثنين إلى الخميس، مع رياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول وتساقط البرد، على مناطق القصيم والرياض والشرقية وحائل.

كما تشهد مناطق عسير والباحة وجازان ومكة المكرمة ونجران والمدينة المنورة يومي الأحد والاثنين، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتعاود يومي الأربعاء والخميس.

وتشهد أيضاً مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة من الاثنين وحتى الأربعاء.

ويتوقع هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية ابتداءً من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس، وعلى مناطق مكة المكرمة وتبوك والمدينة المنورة يومي الأحد والاثنين، وتعاود يوم الأربعاء، مع رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

وتشير التوقعات الأولية إلى استمرار فرص هطول الأمطار على معظم المناطق حتى منتصف الأسبوع القادم، وسيتم التنويه عنها لاحقًا.

وناشد المركز متابعة موقعه الإلكتروني وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة المزيد من المعلومات حول الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مع اتباع تعليمات الجهات المختصة.