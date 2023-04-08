التعادل السلبي يحسم مواجهة الزمالك والمقاولون العرب في دوري الساق الواحدة

تعادل المقاولون العرب مع الزمالك سلبيا في إطار منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني للنسخة الأولى من دوري كرة القدم للساق الواحدة ، والذي تنظمه اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى.

أقيمت المباراة على ملعب المقاولون العرب بحضور عماد رمضان أمين صندوق اللجنة الباراليمبية ، وسارة سمير وخالد عبد الحفيظ أعضاء لجنة كرة القدم للساق الواحدة باللجنة الباراليمبية ، والدكتور سامح سالم ، والناقد الرياضي جمال نور الدين رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الباراليمبية.

وبهذه النتيجة يحتفظ الزمالك بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط ، خلف المتصدر نادي بيراميدز برصيد 9 نقاط ، وسيخوض بيراميدز مباراته الثانية بالدور الثاني بالدوري الاحد القادم أمام نادي زد علي استاد نادي المقاولون.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 5 نقاط ، فيما يقبع نادي زد في المركز الرابع والاخير بدون رصيد من النقاط .