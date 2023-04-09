يعالج عسر الهضم ومشكلات الحموضة.. فوائد مذهلة لـ "الشيح" تعرف عليها

تحتوي عشبة الشيح على عدد كبير من المواد والمركبات مما يجعل لها مميزات علاجية ختلفة.. حيث يستخدم الشيح منذ قديم الزمان في حل العديد من المشكلات التي تواجه الجهاز الهضمي.

ويحتوي الشيح على مركب سينيول ، وهذه المادة فعالة في التخلص من الطفيليات مثل: الديدان التي تصيب الجهاز الهضمي.، يُستخدم في علاج عسر الهضم، وتخليص الجسم من الشعور بالانتفاخ ،ما يساعد في تعزيز إنتاج العصارة الصفراوية، التي تساعد مرضى السكر من النوع الثاني.

ويقي كذلك من مشكلات الحموضة في المعدة ، كما يساعد في التخفيف من الأعراض المصاحبة لمتلازمة القولون العصبي.، ويستخدم كعلاج فعال للتخلص من النمو البكتيري في الأمعاء الدقيقة.

تحفيز الحيض:

وقال الدكتو شعيب فتوح دكتوراه في النباتات الطبية والعطرية ان عشبة الشيح تحتوي على مجموعة من الخصائص المساعدة في تحفيز الطمث وتنظيمه، وبالتالي يستخدم كعلاج للحيض غير المنتظم.

ويعمل زيت الشيح على تخفيف اضطرابات النوم والأرق ، وكذلك والاضرابات العصبية، لذا فهو يساعد في تهدئة الأعصاب ومنح الاسترخاء.

حيث يحتوي الشيح على مضادات الأكسدة لها خصائص على تحفيز وتحسين عملية النوم والتخفيف من الأرق



كما لأوراق الشيح فوائد عديدة في علاج الالتهابات التي تحدث بسبب العدوى البكتيرية والفيروسية.

قد أُثبت الدراسات أن نبات الشيح له فعالية كبيرة في علاج الأمراض التي تنتقل للجسم عن طريق البعوض.، وكذلك الأمراض الجلدية كمرض الصدفية ، وحب الشباب، والتقرحات الجلدية.

ويعالج بشكل كبير مرض الثعلبة، وذلك من خلال حرق أوراقه ومزج الرماد مع زيت الزيتون، ومن ثم تُدهن به المناطق المصابة.

وقد جاءت نتائج الدراسات كعلاج لهذه الحالات، قد ا أجريت على الحيوانات والتي لا يمكن تفسيرها على أنها لها نفس القيمة لدى البشر.

وقد وجدت بعض الدراسات، أنّ الشيح يحتوي على مادة لها قدرة على تحفيز الجهاز العصبي لتعزيز الرغبة الجنسية.



العناية بالشعر:

ويحتوي منقوع وزيت الشيح على مادة سائلة زيتية تساعد في حل مشكلة تساقط وجفاف الشعر خاصةً عند النساء، لكن يجب استعماله بانتظام على بصيلات الشعر ليعطي نتائج بشكل فعال وقوي.



وقد تبين أن بعض أنواع الشيح قد تكون فعالة في علاج الخلايا السرطانية، ومع ذلك فإن نتائج إحدى الدراسات التي أجريت ، تشير إلى أن الشيح قد يساعد على قتل الخلايا التي تمتد إلى الخلايا البشرية الطبيعية، وكذلك الخلايا السرطانية.

طريقة التحضير :

للحصول على فوائد الشيح الصحية يستخدم بصورة شاي أو منقوع، وذلك عن طريق نقع ملعقة من عشبة الشيح المجففة أو الطازجة في كوب من الماء الساخن لمدة ربع ساعة، ثم تحلية المشروب لأنه له طعم مر.،ويمكن استخدامه كبخور أو مسحوق لعلاج لدغ الحشرات.

للحصول على فوائد شرب الشيح على الريق، لا بّد من تحضيرة بطريقة صحية، ويتم تحضير مشروب الشيح باتباع الخطوات الآتية:

يمكن غلي كمية من الماء، وتُضاف عليها أوراق الشيح.، وتُترك أوراق الشيح منقوعة في الماء المغلي لمدة 5 دقائق على الأقل. ويُصفى المشروب، ويتم شربه مباشرة.

و إذ لم يتمكن الحصول على أوراق الشيح الطازجة يُمكن استخدام الجافة بنفس الطريقة.



محاذير استخدامه:



عند استخدام الشيح يجب أن لا يُؤخذ لفترة زمنية طويلة أكثر ٢٠ يوما لأنه يسبب الغثيان والأرق ، ومن لديهم قرحة المعدة؛ يجب عدم تناول الشيح لأنه يحتوي على بعض الخصائص العصبية التي تؤدي إلى تزايد أعراض هذه الحالة

قد يسبب الإضرار بصحة السيدات الحوامل، فقد يؤدي تناول الشيح في بعض الأحيان إلى الإجهاض.حيث يجب الرجوع إلى الطبيب المعالج.

