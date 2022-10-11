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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقف عن تناولها ليلا.. 7 أطعمة تسبب اضطرابات النوم

توقف عن تناولها
توقف عن تناولها ليلا سبع أطعمة تسبب اضطرابات النوم

كثير من الناس لديهم عادة الاستيقاظ طوال الليل، والنوم في الصباح، وينسب معظم هؤلاء الأشخاص، الأرق، إلى سبب الاستيقاظ طوال الليل. 

وهل تعلم أن سبب الأرق ليلا؛ هو الطعام الذي تتناوله على العشاء، نعم، هناك الكثير من هذه الأطعمة والخضروات التي يُمنع تناولها في الليل، ويشمل الأمر أيضًا تلك الأطعمة المفيدة لصحتك، ولكن ليس لنومك وفقا لما نشره موقع هيلثي.

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ما هو المرض الناجم عن نقص الألياف؟


الفاصوليا

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن الفاصوليا غنية بالعناصر الغذائية مثل الحديد والنحاس وحمض الفوليك والمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين سي. إلى جانب ذلك ، توجد الألياف أيضًا فيه، والتي تعمل على تقوية عملية الهضم وكذلك التخلص من مشاكل مثل الإمساك.

وعلى الرغم من كونها مفيدة جدا، إلا أنه يُنصح بعدم تناولها ليلا، لأن الألياف الموجودة فيها تعمل على إحداث غازات مؤلمة.

البروكلي

البروكلي مفيد للصحة. لكن لا تخطئ في تناوله على العشاء. حيث تستغرق الألياف الموجودة في البروكلي وقتًا أطول للهضم، مما قد يؤدي إلى اضطراب نومك ليلاً.

أيضًا ، قد تكون هناك مشكلة غازات أو حموضة في الصباح .

الطماطم

يمكن أن يكون لتناول الطماطم تأثيرا سلبيا على نومك. ويرجع ذلك أساسًا إلى التيرامين ، وهو نوع من الأحماض الأمينية ، ما يزيد من نشاط الدماغ ويؤخر النوم، ونظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي ، فإنها تسبب أيضًا الحموضة إذا لم يتم هضمها بشكل صحيح في الليل.

الباذنجان

يحتوي الباذنجان- مثل الطماطم- على كميات عالية من الحمض الأميني تيرامين ، الذي يزيد من مستويات النوربينفرين، وهو منبه يحافظ على نشاط الجسم. لذلك لا ينبغي تضمينه في العشاء.

الخيار

يتكون الخيار من 95٪ ماء، ومن المؤكد أن استهلاك الكثير منه يجعلك تشعر بالشبع والامتلاء. لكن يجب تجنب تناوله في الليل لأنه يمكن أن يتسبب في الانتفاخ مع اضطراب النوم .

القرنبيط

القرنبيط مفيد جدًا للصحة بشكل عام ، لكن لا يجب تناوله قبل النوم. فيمكن أن تتداخل هذه الخضروات مع قدرتك على النوم جيدًا؛ لأنك تهضم الألياف الموجودة فيه حتى أثناء محاولتك النوم.

 الزبادي والألبان

الزبادي مفيد جدا للصحة، ولكن لا ينبغي أن يؤكل في الليل؛ لأن تأثيره يظل مستمرا، ويستغرق أيضًا وقتًا في الهضم؛ مما يجعلك تشعر بالقلق طوال الليل، بصرف النظر عن هذا، تذكر الأيورفيدا أن تناول اللبن الرائب في الليل ليس جيدًا لأنه يؤدي إلى تكوين المخاط.

فيتامين سي نوم المرض عادة الاستيقاظ طوال الليل والنوم في الصباح والخضروات الأطعمه ​​​​​​​health

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