ابتعد عنها فورا .. 6 عادات خاطئة تجعلك لا تستطيع النوم ليلا

أصبح الحرمان من النوم مشكلة كبيرة من الواضح أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم له تأثير عميق على الصحة عادة ، إذا كانت دورة نومك صحيحة ، يجب أن تكون قادرًا على النوم في غضون 10-20 دقيقة من الاستلقاء في السريرإذا لم يحدث هذا ، فقد تواجه مشكلة في النوم ، وقد يكون لديك أرق لا شك أنك أنت نفسك مسئول عن هذا المرض.

لا تستطيع النوم هل تشعر بالتعب طوال اليوم؟

أصبح الحرمان من النوم مشكلة كبيرة من الواضح أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم له تأثير عميق على الصحة عادة، إذا كانت دورة نومك صحيحة ، يجب أن تكون قادرًا على النوم في غضون 10-20 دقيقة من الاستلقاء في السرير إذا لم يحدث هذا ، فقد تواجه مشكلة في النوم ، وقد يكون لديك أرق لا شك أنك أنت نفسك مسئول عن هذا المرض.



كشف موقع هيلثي عن العديد من العوامل التي تؤثر على نومك يجب أن تضع في اعتبارك أن الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يعرضك لخطر متزايد من الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والنوبات القلبية وفشل القلب أو السكتة الدماغية ، بالإضافة إلى التعب والضعف والخمول والتوتر وآلام الجسم. هناك العديد من هذه العادات السيئة التي تزعج نومك ويجب أن توقفها على الفور ، وإلا ستتوقف الحبوب المنومة عن إظهار تأثيرها.

اذهب إلى الفراش جائعًا في الليل

وفقًا لتقرير صادر عن NCBI ، قد تكون تتبع نظامًا غذائيًا خاصًا أو قد تشعر بالشبع. على الرغم من أنك قد لا تشعر بالجوع ، يجب ألا تنام ليلاً دون تناول أي شيء. إن الإفراط في تناول الطعام يمثل مشكلة للنوم الجيد ، ولكن حتى الجوع لن يسمح لك بالنوم.

عادة النوم السيئة أثناء النهار

غالبًا ما يُلاحظ أن الناس ينامون أثناء النهار بمجرد حصولهم على الوقت. من الواضح أن هذا يمكن أن يؤدي إلى تدهور نوعية نومك في الليل. إذا شعرت بالنعاس أثناء النهار ، فهذا يعني أنه يجب عليك القيام ببعض تمارين الإطالة. سيؤدي ذلك أيضًا إلى منع الأرق ويزيد من تدفق الأكسجين ، ويحسن الدورة الدموية ويجعلك تشعر بتحسن كبير.

عدم تناول الفطور في الصباح

الإفطار لا علاقة له بالنوم في الليل. لكن الإفطار في الصباح يشير لجسمك أن عمله قد بدأ الآن ويعمل وفقًا لذلك. بصرف النظر عن هذا ، يتحكم الإفطار أيضًا في عملية التمثيل الغذائي. عندما تأخذ فترات راحة طويلة بين الوجبات أو تتخطى وجبة الإفطار ، يعتقد المخ أنه قد يكون جائعًا.

عدم تنظيف غرفة النوم

إذا كنت لا تهتم بالفوضى من حولك ، فإن عقلك أيضًا لا يعمل بشكل صحيح. يُعتقد أن الدماغ يتذكر كل شيء ، وإذا رأيت الشيء الذي كان مبعثرًا قبل النوم ، فسيكون نومك مضطربًا أيضًا.

النوم على البطن

وفقًا لتقرير صادر عن Mayo Clinic ، فإن كل شخص لديه وضع النوم المفضل لديه. يأتي أفضل نوم عندما تنام على ظهرك أو جانبك. يعتبر النوم على البطن الأسوأ ، لأنه في هذا الوضع لا يرتخي الحبل الشوكي والعضلات ، ويصبح الصدر مضغوطًا ويصبح التنفس صعبًا.

تناول الأطعمة الحلوة قبل النوم

تتمثل وظيفة السكر في تنشيط الدماغ ، وإذا ظل الدماغ نشطًا في الليل ، فكيف سيأتي النوم. إذا كنت تأكل الشوكولاتة قبل النوم ، فقد تسبب الأرق لأنها تحتوي على مادة الكافيين.