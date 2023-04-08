علا غانم عن طليقها: اللي بيحصل منه كان يكسف ويعر .. فيديو

قالت الفنانة علا غانم، إنّ طليقها مصري صميم من منطقة السيدة زينب نافية التصريح المنسوب إليها عند الزواج منه أنها تزوجت من أمريكي".

وأضافت "غانم"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "النهار"، وقناة "المحور": "طليقي لديه أبناء مصريين وأبناء أمريكيين بديانات مختلفة لانه تزوج من 3 سيدات ذوات ديانات مختلفة".

وتابعت: "لم أكن مضطرة إلى الزواج منه، لكنني كنت أراه يحبني ويحرص عليّ، عاملني بشكل جيد في الأشهر الأولى، ثم تغير كل شيء بعد ذلك، وعندما امتدحته مع لميس الحديدي كنت أكذب، فقد كنت أتحدث عن الأشهر الأولى فقط، فقد أردت أن يطلقني في هدوء، انا جريئة ولكني لم أرغب في البوح بالحقائق، لكن ما كان يحدث شيء يكسف ويعر، مفيش أي حاجة لطيفة في الموضوع ده".

ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.