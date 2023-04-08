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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسمين رئيس : هذه حقيقة ارتباطي .. وأنا مش عيّلة عشان راجل يتحكم في كل تصرفاتي

صدى البلد

حلت الفنانة ياسمين رئيس، ضيفة ببرنامج "حبر سري" للحديث عن أسرار من حياتها الشخصية والفنية، ونرصد لكم أبرز التصريحات خلال التقرير التالي:

ياسمين رئيس: ممكن أسيب راجل لسه بحبه عشان جرح كرامتي
أكدت الفنانة ياسمين رئيس، أنها تفضل الابتعاد عن الرجل حتى لو تحبه إذا جرح كرامتها، قائلة: "ممكن أسيب راجل لسه بحبه عشان جرح كرامتي، أي ست راجل يجرح كرامتها لازم تمشي"، ومزحت: "وفاضل ايه بعد الكرامة وكده فاضل الضرب".

ياسمين رئيس: اتغيرت عشان ابني وبحب أبقى تريند بأعمالي مش حياتي الخاصة
أكدت الفنانة ياسمين رئيس، تغير الكثير من الصفات فيها بسبب ابنها وجعلها تحب الحياة أكثر، قائلة: "أنا اتغيرت عشان ابني واعتبره راجل وهو غير فيا حاجات كتير وخلاني أحب الدنيا أكثر وأكثر إيمان وتفاؤل إن كل حاجة هتبقى احسن طول ما هو موجود".

ياسمين رئيس: أنا مش عيّلة عشان راجل يتحكم في كل تصرفاتي|فيديو
أكدت الفنانة ياسمين رئيس، رفضها فكرة تغيير شكل جسمها من خلال الذهاب إلى دكتور تجميل ، ومزحت قائلة: "مش بيليق عليا هذا الشكل ولو حبيت أغير شكل جسمي هاكل مفتقة وبحس أني مش بيليق عليا وتخنت قبل كده 7 كيلو ومكنتش حابه شكلي خالص".

ياسمين رئيس تكشف حقيقة ارتباطها بعد فيلم أنا لحبيبي
كشفت الفنانة ياسمين رئيس ، حقيقة ما يشاع عن ارتباطها خاصة بعد العرض الخاص لفيلم "أنا لحبيبي"، قائلة: "الكلام ده مش حقيقي وأنا بقدر أعدى المشاكل وأكون كويسة وفي حاجات كتير كنت بعتبرها كبيرة ومش هقدر اعدي زي وفاة مامتي وفي الآخر عدت".

نفسي قصير|ياسمين رئيس: طول عمري خارج السباق الرمضاني وبحب السينما أكثر.. فيديو
أكدت الفنانة ياسمين رئيس، أنها تشاهد مسلسلات كامل العدد والصفارة والكبير وألف حمد الله على السلامة خلال دراما رمضان الحالي، مشيرة إلى أنها طوال مسيرتها الفنية خارج السباق الرمضاني ولم تشارك إلا مرة واحدة من خلال مسلسل ملوك الجدعنة.

وأضافت ياسمين رئيس، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنا طول عمري خارج السباق الرمضاني واشتغلت مرة واحدة من خلال مسلسل ملوك الجدعنة ومش بحب الماراثون لأن نفسي قصير، مؤكدة أنها تحب العمل في السينما أكثر من التليفزيون.

عارفة اللي في قلبي| تأثر ياسمين رئيس أثناء حديثها عن والدتها الراحلة
تأثرت الفنانة ياسمين رئيس، أثناء حديثها عن والدتها، قائلة:" عانت كثيرا مع المرض قبل وفاتها.
 

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