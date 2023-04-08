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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رياح محملة بالأتربة بهذه المناطق..الأرصاد توضح حالة الطقس |فيديو

عاصفة رملية
عاصفة رملية

عرضت قناة الأولي المصرية، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وفقا لهئية الأرصاد الجوية.

أشار التقرير إلي أنه من المتوقع،  انخفاض درجات الحرارة بقيم تصل إلى 10 درجات مئوية على كافة الأنحاء، وسط توقعات بسقوط الأمطار المتوسطة الغزيرة والتى تصل إلى رعدية على بعض المناطق .

وكشفت خرائط الطقس عودة قوية للبرودة بداية من يوم الاثنين على محافظات الوجه البحري، ومن الثلاثاء على محافظات الوجه القبلي حيث تسجل درجات الحرارة ما بين 11- 12 درجة مئوية.

ورصدت الأقمار الصناعية نشاطا للرياح المحملة بالرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية اليوم وغدا، ومن المتوقع عودة الأمطار المتفرقة والتى تصل إلى غزيرة ورعدية بداية من مساء الأحد وحتى يوم الخميس.

وحذرت الأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس، خاصة في ظل انخفاض درجات الحرارة الذي ستشهده البلاد خلال الأيام القادمة، منعا للإصابة بنزلات البرد الحادة.

الاقمار الصناعية درجات الحرارة سقوط الأمطار حالة الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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