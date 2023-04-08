الأهلي يهزم الزمالك ويضع قدمًا في نهائي دوري سوبر السلة

فاز الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش، على غريمه التقليدي، الزمالك، والذي يقوده فنيًا أحمد مرعي، بنتيجة 79-48، في ثاني لقاءات نصف نهائي دوري السوبر، للموسم الحالي 2022-2023.

وسيطر المارد الأحمر على أحداث المباراة، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على صالة برج العرب بالإسكندرية، منذ بدايتها وحتى نهايتها.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأولى: 22-10 للأهلي.

الفترة الثانية: 44-24 للأهلي.

الفترة الثالثة: 61-35 للأهلي.

الفترة الرابعة: 79-48 للأهلي.

ومن المقرر، أن يلتقي الفريقان مجددًا، مساء الإثنين المقبل، في ثالث جولات هذا الدور، والذي يقام بنظام البلاي أوف "الأفضل من 5".

ويحتاج الشياطين الحمر إلى تحقيق فوز وحيد من 3 مباريات متبقية حيث يصعد الفريق الفائز بـ3 مواجهات من أصل 5 لنصف النهائي.

جدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية؛ عقب فوزه على نظيره الاتحاد السكندري في نهائي البطولة، الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.