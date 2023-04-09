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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أوروبا أضعف المناطق.. الشحن الجوي العالمي يسجل تحسنا طفيفا خلال فبراير

الشحن الجوي العالمي
الشحن الجوي العالمي

سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط، تراجعاً بنسبة 8.1% على أساس سنوي في أحجام الشحن في فبراير 2023، ويعتبر هذا تحسناً طفيفاً عن الشهر السابق (-11.8٪)، فيما زادت السعة 9.3٪ مقارنة بشهر فبراير 2022.

جاء ذلك في تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، الصادر عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر فبراير 2023، والتي أظهرت تحسناً في معدلات الطلب على الشحن الجوي لمعدلات تفوق مستويات ما قبل الجائحة.

وأظهر تقرير الاياتا، أن شركات الطيران الأفريقية، سجلت تراجعاً بمقدار 3.4% في أحجام الشحن خلال فبراير 2023 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وهذا يمثل تحسناً مقارنة بالشهر السابق (-9.5٪). 

يذكر أن الممرات التجارية بين إفريقيا وآسيا شهدت نمواً كبيراً في الطلب على البضائع خلال شهر فبراير 2023، بزيادة 39.5% على أساس سنوي. وزادت السعة 4.7% مقارنة مع فبراير 2022.

وبحسب تقرير الإياتا، فإن شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، سجلت تراجعاً في أحجام الشحن الجوي بنسبة 6.0% في فبراير 2023 بالمقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، ويعد هذا تحسناً كبيراً في الأداء مقارنة بشهر يناير (-19.0%). حيث استفادت شركات الطيران من رفع القيود عن الصين، واستئنافها الأنشطة الاقتصادية. وزادت السعة المتوفرة في المنطقة بواقع 19.9% مقارنة مع شهر فبراير 2022، خصوصاً مع زيادة سعة الشحن في بطن الطائرات في أسواق شركات طيران الركاب.

وسجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية تراجعاً بنسبة 3.2% في أحجام الشحن في فبراير 2023 مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، إلا أن هذا يعتبر تحسناً في الأداء مقارنة بشهر يناير (-8.7٪). شهدت المنطقة زيادة على الطلب الدولي في فبراير، وهو ما عزز من حصتها السوقية في الشحن الجوي الدولي إلى مستويات ما قبل الجائحة، حيث سجلت 21.7% في فبراير 2023 مقابل 18.2% في فبراير 2019، وزادت السعة بنسبة 2.8٪ مقارنة بشهر فبراير 2022.

بينما سجّلت شركات الطيران في أمريكا الجنوبية تراجعاً بنسبة 2.7% في أحجام الشحن الجوي الدولي في فبراير 2023 مقارنة بالشهر نفسه من العام 2022. ويعتبر هذا تراجعاً في الأداء مقارنة بشهر يناير الذي شهد زيادة بنسبة 4.6%. وارتفعت السعة في فبراير بنسبة 27.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2022.

وفي أوروبا، سجلت شركات الطيران الأوروبية أضعف أداء في جميع المناطق بانخفاض بلغ نسبة 15.3% في أحجام الشحن في فبراير 2023، مقارنة بالشهر نفسه في العام 2022. إلا أنه يعتبر تحسناً في الأداء مقارنة بشهر يناير 2022 حيث بلغت النسبة (-20.4٪). ولا تزال شركات الطيران الأوروبية هي الأكثر تأثراً بتبعات الحرب في أوكرانيا، وانخفضت السعة بنسبة 1.5٪ في فبراير 2023 مقارنة بشهر فبراير 2022.

وصف ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، مؤشرات المناطق، قائلا: "يمكن القول إن العنوان العريض للشحن الجوي في فبراير هو التراجع المتباطئ. انخفض الطلب على أساس سنوي بنسبة 7.5٪، وهذه النسبة تمثل نصف معدل التراجع في يناير. كان هذا التحول كافياً لأخذ الصناعة عموماً إلى منطقة إيجابية (+ 2.9٪) مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، ويمكن لنظرة متفائلة أن تلحظ بداية التحسن الذي يؤدي إلى استقرار السوق، والعودة إلى المزيد من أنماط الطلب العادية بعد فترات الصعود والهبوط الدراماتيكية في السنوات الأخيرة".

 

 

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