خالد سرحان يكشف سبب اختياره دور الدرويش بمسلسل سره الباتع

كشف الفنان خالد سرحان، تفاصيل دوره في مسلسل سره الباتع.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة والمذاع على قناة الأولي المصرية،:"أنا اللي اخترت الدور الخاص بي من خالد يوسف وكان مديني دور تاني وأنا اللي سألته مين هيعمل دور الدرويش فقالي لسه فقلت له عايز أعمل دور الدرويش".

واشار إلى أن دوره الأصلي كان شخصية اخواني ولكنه تحاور مع خالد يوسف واقنعه فأعطى له شخصية الدرويش، متابعا: "قلت لخالد يوسف مش عايز اعمل دور الإخواني عايز اعمل دور الدرويش".



واكمل ،:"قلت لخالد يوسف الدور عاجبني وأنا حاسس هعمله حلو وبعد فترة قالي ما دام نفسك فيه قوي كده يبقى هتعمله كويس ووافق على الدور، وكلام الشخصية وحوارها ممتعة جدا ونكتشف فجأة أنه كان قاتل مأجور وتائب وشخصية ممتعة تمثيليا وذاكرتها بكل جوانبها ولم اعتمد على التقليد".