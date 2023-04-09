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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء،  للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50 % بنطاق المحافظة. 

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وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية. منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية: غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة:  علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول، والخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125

 

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