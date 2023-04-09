محامي كهربا يكشف موعد سداد غرامة الزمالك

كشف أشرف عبد العزيز، محامي محمود كهربا، موقف اللاعب من لقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر والغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك.



وقال عبدالعزيز في تصريحات خاصة عبر برنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "اليوم الأخير للمهلة التي حصل عليها كهربا لسداد الغرامة تنتهي يوم 12 أبريل وليس غدا".



أضاف: "كهربا سيشارك في لقاء بيراميدز بشكل طبيعي ولا يوجد ما يعوق مشاركته".



أتم: "كهربا اقترب من جمع مبلغ الغرامة وتتبقى بعض المبالغ البسيطة، في غضون اليومين المقبلين من المقرر أن يسدد كهربا الغرامة".

الزمالك ضد البنك الأهلي

يستضيف فريق الزمالك منافسه البنك الأهلي، اليوم علي ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة والربع مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت.