علا غانم عن خلافاتها مع زوجها: اتطردت من البيت بالروب

قالت الفنانة علا غانم، إنّها واثقة من أن القانون سينصفها ضد زوجها، موضحةً: "أتعرض للبلطجة وواثقة غن القانون هيجيب لي حقي، اتطردت من البيت بالروب".



وأضافت علا غانم، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "المحور"، وقناة "النهار": "أهلي اشتروا لي ملابس كثيرة بعدما طردت من المنزل، حماة ابنتي منحتني 3 بلوفرات، وجات لي أحذية واسعة عليّ".

برنامج العرافة



ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

