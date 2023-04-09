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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علا غانم عن خلافاتها مع زوجها: اتطردت من البيت بالروب

الفنانة علا غانم
الفنانة علا غانم

قالت الفنانة علا غانم، إنّها واثقة من أن القانون سينصفها ضد زوجها، موضحةً: "أتعرض للبلطجة  وواثقة غن القانون هيجيب لي حقي، اتطردت من البيت بالروب".

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فضائح النجوم بعد الطلاق.. علا غانم: طليقى ابتزنى بصور وفيديوهات.. رانيا يوسف: مختار مبيصرفش على بناته والمنتج يكذبها.. ياسمين رئيس: تصريح هادى بأن عادى مراتى تتباس اتضايقت منه


وأضافت علا غانم، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "المحور"، وقناة "النهار": "أهلي اشتروا لي ملابس كثيرة بعدما طردت من المنزل، حماة ابنتي منحتني 3 بلوفرات، وجات لي أحذية واسعة عليّ". 

 

برنامج العرافة


ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.
 

علا غانم بسمة وهبة برنامج العرافة الفنانة علا غانم اخبار التوك شو

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