أستاذ علم الاجتماع تكشف علاقة التوتر بالدرجات السيئة

أكدت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ، أن حصول الطالب علي نتيجة غير موفقة لا يعني فشل الطالب ولكن يمكن أن تكون انطلاقة جديدة للطالب .

وأشارت الدكتورة سامية خضر ، الدرجة السيئة تعني شيئًا مختلفًا لكل شخص، فبالنسبة لشخص قد تكون الدرجة السيئة هي الفشل في الاختبار بينما يعتبرها آخر الحصول على جيد جدًا بدلًا من ممتاز. أن تكون واقعيًا يعني أن تفهم أنك لا يمكنك الحصول على درجات جيدة في كل الأوقات ودرجة واحدة سيئة لن تؤثر عليك على المدى الطويل.



وتابعت استاذه علم الاجتماع ، التوتر لا يعطي درجات جيدة. موضحة أن إحدى الدراسات الحديثة أكدت الطلاب الذين أصابهم التوتر قبل الامتحانات الهامة كان أداءهم أسوأ من أولئك الذين حافظوا على هدوئهم لذلك ننصح جميع الطلاب قبل الامتحانات الالتزام بالهدوء .

وأوضحت ، أن الميول الشخصية من أكثر العوامل التى تساعد الطالب فى اختيار الكلية التى يريد الالتحاق بها؛ قائلا " إذا كان الطالب يميل الي الرياضيات، فيبحث عن كلية الهندسة أو كلية التجارة، أما إذا كان يحب المواد العلمية مثل الكيمياء والفيزياء والأحياء، فيبحث عن كليات المجموعة الطبية، مثل الطب أو الصيدلة أو العلاج الطبيعي.

وأشارت الدكتورة سامية خضر ، أن الطلاب ليسوا سواسية، بسبب القدرات العقلية والمواهب الفردية ، فإن واحدة من الخطوات المهمة في تحديد مستقبلك الدراسي ترتبط بمواجهة نفسك ومعرفة قدراتك العقلية لافتا أن لا يجعل الطالب مجموعه المرتفع يسيطر على اختياره للكلية التي سيلتحق بها، أى لا تتوجه وفق الرقم الموجود في الشهادة وتتناسى قدراتك ومواهبك وما تحب أن تتعلمه.

وأوضحت الدكتورة سامية خضر، أن اختيار الطالب الكلية الذي يستطيع الإبداع من خلال مناهجها ودراستها، لا أن يكون اختيار الطالب لها مبنيًّا على كونها من كليات القمة أو الصفوة وأن ممن حصلوا على مجموع فى الثانوية العامة يؤهلهم للالتحاق بها.