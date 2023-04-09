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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 18.. كريم عفيفي يحاول إجهاض زوجته

صدى البلد

شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل رمضان كريم 2 أحداثا مثيرة حيث  اصطحب كريم عفيفي زوجته الى المستشفى لتسقيط طفلها ولكنها ترفض وتلجأ لسيد رجب لإنقاذها من تنزيل طفلها، ويذهب للمستشفى على الفور وينقذها ويأخذها هي وزوجها ويعود بهما إلى المنزل.

أحداث الحلقة 17 من مسلسل رمضان كريم 2 بظهور كريم عفيفي في منزله ومعه والد زوجته سامي مغاوري ويخبره بأنه يريد أن تجهض زوجته الجنين، لكن والد زوجته يرفض ذلك تماما، ويخبره بعدم مناقشة هذا الأمر مرة ثانية.

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يذهب صبري فواز لسلوى خطاب ويعيد لها نقود الغرامة التي دفعتها له سابقا، ثم يجمع أهل الحارة في قهوتها ليحتفلوا بعيد ميلادها سويا، ليتقرب منها كونه يرغب في الزواج بها والسيطرة على أملاكها.

تنتهي أحداث الحلقة بذهاب كريم عفيفي وزوجته إلى طبيب، ويفاجئها بأنه يريد إجهاض الجنين.

الحلقة السادسة عشر من مسلسل رمضان كريم ٢ بيع  عمرو عبد العزيز  منزل والده إلي زوجته وتفاجئ بأن شقيقه عاد من أوروبا ليطالبه بالميراث وأخذ حقه من المنزل.

وعلى جانب آخر طلبت سلوى محمد علي من ابنها كريم عفيفي ان يصلح علاقته مع زوجته ويحضر لها حفيد.

أما محمد لطفي فمازال يحاول اقناع نجل سيد رجب ان يأتي ويلعب معه كرة قدم على أموال لكنه يرفض.

نجلاء بدر تشارك في الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم مع مجموعة من النجوم منهم سيد رجب، وسلوى عثمان، صبري فواز وبيومي فؤاد وقالت:" الجزء الجديد سنرى من خلاله  المشاكل العصرية الموجودة في كل بيت أحداث العمل تتطور مع الزمن، ولكننا احتفظنا بالأساسيات الخاصة بطقوس رمضان.

نجلاء بدر محمد رمضان سلوي عثمان إبراهيم سعيد سلوى محمد علي صبرى فواز

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