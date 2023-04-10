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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب العنف الأسري.. 3 قتلى بينهم طفل في إطلاق نار بـ أمريكا

صدى البلد

قالت الشرطة الأمريكية اليوم الإثنين، إن ثلاثة أشخاص بينهم طفل قتلوا في إطلاق نار في أورلاندو أمس الأحد.

 

وفقا لشرطة أورلاندو، هرعت الشرطة إلى منزل الضحية بعد تلقي بلاغ عن العنف الأسري. وعند وصولهم إلى مكان الحادث، سمعت الشرطة على الفور طلقات نارية صادرة من المنزل. وخرج الجناة من المنزل وبدأوا في إطلاق النار عليهم. ثم رد الضباط بإطلاق النار وتوفي الرجل في مكان الحادث، بحسب الشرطة.

 

وأضافت الشرطة في بيان عبر موقع تويتر، "تم العثور على ثلاثة اشخاص في المنزل وجميعهم مصابين بطلقات نارية بينهم طفل، ماتوا جميعا".

 

وبحسب التقارير، أكدت الشرطة هوية الجاني، الذي يبلغ من العمر 29 عامًا، وهو أمريكي من أصل أفريقي، ويدعي لاكويس تامار دالي.

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