علي الحجار يحيي حفلا غنائيأ ويمتع جمهوره في أوبرا الإسكندرية

أحيا الفنان الكبير علي الحجار حفلاً فنيًا علي مسرح دار أوبرا الإسكندرية، حيث أمتع الحجار جمهوره العريض بمجموعة من أشهر أغانيه التي تنوعت بين الجديد والقديم، وذلك في ليلة طربية متميزة وضمن السهرات الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

وقدم الحجار أيضًا مجموعة من أغاني تترات المسلسلات التي اشتهر بها وحققت نجاحًا مستمرًا واضعا بصمته الفنية عليها لتتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، أبحر الحجار بجمهوره في بحر من الألحان منها المال والبنون، الحضرة زينبي، يارب، خلق الله، أنا كنت عيدك، مافيناش من الخوف، نويت أغني، رمي رمشه، هنخبي ليه، يا موجة يا زرقا، إنت المدد، الحلواني، الزين والزينة، مسألة مبدأ، روحي بتتنقل، مبسوطين، ليلي، زى الهوي، بطلة حكايتي، تجيش نعيش، العروسة، لما الشتا، أضحك لوجه الله ومن الحان خالد الذكر الشيخ سيد درويش أهوه ده اللي صار، حرما ياسيدي.

كما غنى الحجار أغنية يا إسكندراني التي تفاعل معها جمهور الحفل وقدم له جمهوره المتشوق لعذب صوته وروعة الالحان وجمال الكلمات تحية جارفة من التصفيق الحار والهتافات.

يذكر أن الفنان الكبير على الحجار اعتاد علي المشاركة بشكل منتظم فى الحفلات والمهرجانات الفنيةالتى تنظمها دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة بالقاهرة والأسكندرية ودمنهور.