مترو الأنفاق: زيادة عدد قطارات الخط الثالث تزامنًا مع مباراة الأهلي وبيراميدز.. فيديو

قال أحمد أبو زيد، نائب مدير الخط الثالث بمترو الأنفاق، إنه سيتم زيادة عدد قطارات الخط الثالث من مترو الأنفاق وذلك تحسبًا لمواجهة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر.

وقال أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد": "سنقوم بزيادة عدد قطارات المترو، وذلك من أجل تسهيل مهمة تنقل الجماهير في مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي الكأس".

وأضاف نائب مدير الخط الثالث بمترو الأنفاق، أنه تم تخصيص قطارين مترو لنقل الجماهير من محطة الاستاد".

ودعا أبو زيد الجماهير إلى عدم التدافع أو التزاحم على شبابيك بيع التذاكر، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.