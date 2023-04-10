تسريبات جديدة| رد قاس من كوريا الجنوبية بشأن تقارير تفيد بتجسس واشنطن على مسؤوليها

أعلن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أنه سيطالب الولايات المتحدة باتخاذ الإجراء المناسب فيما يتعلق بالتقارير عن تجسس الولايات المتحدة المزعوم على كبار مسؤوليها الأمنيين، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب.

وقال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، إن التحقق من صحة الوثائق يمثل أولوية وأنه سيطلب من الولايات المتحدة اتخاذ الخطوات "المناسبة" بعد تأكيد التفاصيل.

وقال مكتب يون إنه لا يمكن استبعاد احتمال أن تكون الوثائق ملفقة أو نتاج تدخل طرف ثالث، محذرا من أن أي محاولات "لتعطيل التحالف ستواجه تداعيات"، حسبما أفادت وكالة "YTN" الإخبارية.

وأعرب بعض المشرعين من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية عن "أسفهم الشديد" إزاء مزاعم التجسس، ووصفوها بأنها انتهاك واضح للسيادة الوطنية وفشل أمني كبير لإدارة يون.

وقال النواب في بيان مشترك "نطالب بشدة بإجراء تحقيق شامل ونحث على عدم وقوع حوادث مماثلة".

ولم يتطرق البنتاجون إلى محتويات أي وثائق محددة، بما في ذلك المراقبة الظاهرة للحلفاء. قال مسؤولان أمريكيان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إنه بينما كان هناك قلق بشأن التسريب في البنتاجون ووكالات المخابرات، أظهرت الوثائق لقطة في الوقت المناسب منذ أكثر من شهر، بدلا من التقييمات الحديثة.

وقال المسؤولان إن وكالات الجيش والمخابرات كانت تبحث في عملياتها لمعرفة مدى انتشار بعض المعلومات الاستخباراتية داخليًا. وقال أحد المسؤولين الذين تحدثوا إلى رويترز إن المسؤولين يبحثون في الدوافع التي قد تكون لدى مسؤول أمريكي أو مجموعة من المسؤولين لتسريب مثل هذه المعلومات الحساسة.

وقال المسؤول إن المحققين كانوا يبحثون في أربع أو خمس نظريات، بدءا من مجرد موظف ساخط وصولا إلى كونه تهديد من الداخل يهدف لتقويض مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.