عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسريبات جديدة| رد قاس من كوريا الجنوبية بشأن تقارير تفيد بتجسس واشنطن على مسؤوليها

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

أعلن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أنه سيطالب الولايات المتحدة باتخاذ الإجراء المناسب فيما يتعلق بالتقارير عن تجسس الولايات المتحدة المزعوم على كبار مسؤوليها الأمنيين، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب.

وقال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، إن التحقق من صحة الوثائق يمثل أولوية وأنه سيطلب من الولايات المتحدة اتخاذ الخطوات "المناسبة" بعد تأكيد التفاصيل.

وقال مكتب يون إنه لا يمكن استبعاد احتمال أن تكون الوثائق ملفقة أو نتاج تدخل طرف ثالث، محذرا من أن أي محاولات "لتعطيل التحالف ستواجه تداعيات"،  حسبما أفادت وكالة "YTN" الإخبارية.

وأعرب بعض المشرعين من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية عن "أسفهم الشديد" إزاء مزاعم التجسس، ووصفوها بأنها انتهاك واضح للسيادة الوطنية وفشل أمني كبير لإدارة يون.

اتهام روسيا بالوقوف وراء تسريبات الوثائق العسكرية الأمريكية السرية

إسرائيل تعلن تعبئة قوات الاحتياط.. تسريبات جديدة لوثائق سرية أمريكية.. وهجوم إرهابي في اللاذقية| صحف الكويت

وقال النواب في بيان مشترك "نطالب بشدة بإجراء تحقيق شامل ونحث على عدم وقوع حوادث مماثلة".

ولم يتطرق البنتاجون إلى محتويات أي وثائق محددة، بما في ذلك المراقبة الظاهرة للحلفاء. قال مسؤولان أمريكيان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إنه بينما كان هناك قلق بشأن التسريب في البنتاجون ووكالات المخابرات، أظهرت الوثائق لقطة في الوقت المناسب منذ أكثر من شهر، بدلا من التقييمات الحديثة.

وقال المسؤولان إن وكالات الجيش والمخابرات كانت تبحث في عملياتها لمعرفة مدى انتشار بعض المعلومات الاستخباراتية داخليًا. وقال أحد المسؤولين الذين تحدثوا إلى رويترز إن المسؤولين يبحثون في الدوافع التي قد تكون لدى مسؤول أمريكي أو مجموعة من المسؤولين لتسريب مثل هذه المعلومات الحساسة.

وقال المسؤول إن المحققين كانوا يبحثون في أربع أو خمس نظريات، بدءا من مجرد موظف ساخط وصولا إلى كونه تهديد من الداخل يهدف لتقويض مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

واشنطن البنتاجون الولايات المتحدة المخابرات كوريا الجنوبية الحزب الديمقراطي الرئيس الكوري الرئيس الكوري الجنوبي تجسس واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصعب 24 ساعة فى إبريل|سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد الآن والأسمنت يتراجع

عواصف رعدية واستعدوا للقادم.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

شهر كامل| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

إصابة وتسمم.. أسباب استبعاد ثنائي الأهلي من قائمة نهائي كأس مصر

صرف مرتبات أبريل بالزيادة الجديدة الخميس المقبل .. اعرف هتزيد كام

خبير يحسم الجدل حول صحة إلغاء هدف البنك الأهلي في شباك الزمالك

أنا مخطوفة حد يقول لـ ماما.. حقيقة رسالة متداولة لطفلة تستغيث

ترشيحاتنا

بعد الوثائق المسربة.. تقرير يكشف تجسس أمريكا على الرئيس الأوكراني

خبرات الأهلي تصطدم بطموح بيراميدز في نهائي كأس مصر.. الليلة

الدولار يشهد انخفاضا جديدا اليوم.. تعرف على الأسعار

اقتحام المسجد الأقصى وإصابة شابين فلسطينيين

انخفاض جديد| أسعار الذهب تشهد مفاجأة سارة وتحديدًا عيار21

فطارك عندنا.. طريقة عمل المقلوبة بالدجاج وشوربة الكريمة بالفطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس حمراء.. فيديو وداد جعفر العمدة في الجيم يشعل السوشيال ميديا| شاهد

بالبيجامة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

العراق.. نهاية مأساوية لـ مصور سقط من قمة جبل ارتفاعه 2611 مترا

هل ينوي استبعاده.. يورجن كلوب يكشف موقفه من استمرار محمد صلاح في ليفربول

فيديو

وداد خلعت سيد والقبض على محمد رمضان..أحداث ساخنة في الحلقة الـ18من جعفر العمدة

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

الرئيس يتفقد قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ