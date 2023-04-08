إسرائيل تعلن تعبئة المزيد من قوات الاحتياط .. تسريبات جديدة لوثائق سرية أمريكية ..سوريا تتصدي لهجوم إرهابي في ريف اللاذقية .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر: 107.7 آلاف مشروع باستثمارات 13.5مليار جنيه وفرت 731.6 ألف فرصة عمل بالصعيد

تسريب وثائق أمريكية سرية جديدة على مواقع التواصل

كوريا الشمالية تختبر نظام أسلحة إستراتيجية تحت الماء

الجيش السوري يعلن تصفية مسلحين في ريف اللاذقية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت صحيفة "الأنباء" أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المصري أكد أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" يعد إحدى أهم آليات الوزارة نحو تنفيذ التوجه الاستراتيجي للدولة في توفير فرص عمل حقيقية للشباب وزيادة الناتج المحلى بمشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، مما يعزز القطاع الإنتاجي وزيادة المعروض من بعض المنتجات لسد احتياجات السوق المصرية وتقليل الاستيراد في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا الى أن مشروعك ساهم خلال شهر مارس 2023 في تنفيذ 804 مشاريع بقروض 378 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 7893 فرصة عمل في جميع المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية الى أن محافظات الصعيد حصلت على الصدارة في عدد المشروعات التي نجح «مشروعك» في تمويلها، حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة بها 107.7 آلاف مشروع بإجمالي استثمارات 13.5 مليار جنيه، وفرت من خلالها 731.6 ألف فرصة عمل، لافتا إلى أن تحقيق التنمية بمحافظات الصعيد وتوفير فرص عمل لأبنائه بإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الراي" إن الجيش السوري، الجمعة، القضاء على عدد من المسلحين خلال تصدّي وحداته لهجوم شنه مسلحون في إحدى مناطق ريف اللاذقية، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وذكرت وزارة الدفاع السورية، في بيان أن “وحدة من قواتنا المسلحة تصدت لهجوم مجموعة إرهابية في ريف اللاذقية الشمالي، ما أدى إلى مقتل عدد من الإرهابيين المهاجمين وإصابة عدد آخر بجراح”.

وأشارت "القبس" إلى مقتل سائح إيطالي وإصابة 5 آخرين إثر هجوم دهس بسيارة في تل أبيب، الجمعة، وذلك في ثاني هجوم بعد مقتل شقيقتين إسرائيليتين عندما أطلق مسلح النار على سيارتهما في الضفة الغربية المحتلة، ولم تُعرف بعد جنسية السائح الذي قُتل في تل أبيب.

ونقلت "الراي" عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إنه أصدر تعليمات للشرطة "بحشد جميع الوحدات الاحتياطية لشرطة الحدود، وأمر الجيش الإسرائيلي بتعبئة قوات إضافية لمواجهة الهجمات الإرهابية". وأوضح مكتب رئيس الحكومة أن نتنياهو أصدر أوامره للإسرائيليين بالانصياع لتعليمات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

دوليًا، أبرزت صحيفة "الوطن" تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، والذي قالت فيه إن مجموعة جديدة من الوثائق السرية التي يبدو أنها تتناول بالتفصيل أسرار الأمن القومي للولايات المتحدة، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط والصين، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة.

وكان تسريب سابق لوثائق عسكرية أمريكية سرية على وسائل التواصل الاجتماعي أعطى صورة جزئية للحرب في أوكرانيا. واتهم مسؤولون أمريكيون، الجمعة، روسيا بالمسؤولية عن هذا التسريب، فيما لم يصدر بعد أي تعليق من موسكو.

وأشارت "الجريدة" إلى أن كوريا الشمالية أجرت اختبارًا لنظام أسلحة إستراتيجية تحت الماء في الفترة من الرابع إلى السابع من أبريل، مشيرةً إلى أن "الاختبار أثبت تمامًا اعتمادية نظام الأسلحة الإستراتيجية تحت الماء وقدرته الهجومية الفتاكة".