عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يحسم لقب دوري الساق الواحدة قبل الجولة الأخيرة

صدى البلد

حسم فريق بيراميدز لقب النسخة الأولى من دوري كرة القدم للساق الواحدة ، ليسجل إسمه في التاريخ ، كأول بطل لدوري اللعبة ، وذلك عقب فوزه في الجولة قبل الأخيرة من الدوري على فريق زد  بنتيجة 1/4 ، في المباراة التي أقيمت بملعب المقاولون العرب.


وبهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز من النقاط إلى 12 نقطة بفارق 4 نقاط عن منافسه الزمالك والذي يحمل في جعبته 8 نقاط ، ويتبقى للفريقين مواجهة أمام بعضهما البعض في الجولة الأخيرة .


كما تشهد الجولة الأخيرة لقاء فريق المقاولون العرب أمام فريق زد ، ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث في الدوري برصيد 5  نقاط ، فيما يقبع نادي زد في المركز الرابع والاخير بدون رصيد من النقاط .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصعب 24 ساعة فى إبريل|سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد الآن والأسمنت يتراجع

عواصف رعدية واستعدوا للقادم.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

إصابة وتسمم.. أسباب استبعاد ثنائي الأهلي من قائمة نهائي كأس مصر

شهر كامل| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

أنا مخطوفة حد يقول لـ ماما.. حقيقة رسالة متداولة لطفلة تستغيث

الدولار يشهد انخفاضا جديدا اليوم.. تعرف على الأسعار

تبدأ من 55 جنيها.. هزة تضرب أسعار الدواجن الآن والبانية مفاجأة

ترشيحاتنا

طلبك مرفوض.. كاف يصدم المريخ السوداني فى شكواه ضد الترجي التونسي

استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في مخيم عقبة جبر

تعلمت من أخطائها بأوكرانيا.. روسيا تكشف عن استعداداتها لمواجهة انضمام فنلندا للناتو

الطماطم بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 10-4-2023

صندوق النقد والبنك الدولي يجتمعان باقتصادي العالم.. ماذا تناقش اجتماعات الربيع 2023؟

فرنسا: العثور على جثتين تحت أنقاض مبني بعد سقوطه في مرسيليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلب ضال يربك المصلين داخل مسجد في السعودية.. حقيقة فيديو متداول

طريقة عمل أرز المطاعم بالدجاج| بمذاق لا يقاوم

هاني الناظر يكشف عن سر بعائلته وأحفاده يثير جدلا على السوشيال ميديا

بسبب عضة كلب ووفاة الضحية.. هل يتم حبس المذيعة وزوجها بتهمة القتل الخطأ

فيديو

القط والمبتهل المصري.. مشهد إنساني يعكس رحمة الإسلام مع الحيوانات

وداد خلعت سيد والقبض على محمد رمضان..أحداث ساخنة في الحلقة الـ18من جعفر العمدة

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ