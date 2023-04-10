ندوة "رمضان في التراث والمأثور الشعبي" بالمجلس الأعلى للثقافة.. تفاصيل

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة "رمضان فى التراث والمأثور الشعبي"؛ والتي تنظمها لجنة التراث الثقافي غير المادي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين الموافق 10 أبريل الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

تدير الندوة: الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول مقررة لجنة فنون الطفل، ويشارك بها: أحمد طوسون روائي وكاتب في أدب الطفل عضو لجنة فنون الطفل، وأحمد عبد المنعم فنان تشكيلي ونائب رئيس تحرير بمؤسسة أخبار اليوم عضو لجنة فنون الطفل، ومحمد بغدادي شاعر وفنان تشكيلي عضو لجنة التراث الثقافي غير المادي، ومسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة عضو لجنة التراث الثقافي غير المادي.

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بتولي وائل حسين، قائما بأعمال رئيس الشعب واللجان بالمجلس الأعلى للثقافة، خلفا للكاتب محمد عبد الحافظ ناصف الذي يتولى منصب مدير المركز القومي لثقافة الطفل ويشار إلى أن وائل حسين قد تولى مناصب عدة بالمجلس الأعلى للثقافة، ومنها رئيس لجنة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، ومدير عام الشعب واللجان بالمجلس الأعلى للثقافة.