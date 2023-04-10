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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحضرة فى ليلة روحانية بالأوبرا.. وسهرة رمضانية للفلكلور السودانى والحجار يضئ الإسكندرية

صدى البلد

تجمل المسرح المكشوف بأمسية روحانية جاءت ضمن فعاليات برنامج الاوبرا الرمضانى، حيث لامست مجموعة الحضرة للانشاد الصوفى القلوب بأصوات ندية وجمل لحنية اعادت تشكيل عدد من أشهر قصائد الذكر والمديح .

وتفاعل معها حشد جماهيرى ضخم لتخلق بينهم طاقة ايجابية ارتقت بالمشاعر والوجدان ، وقدمت نخبة من الاعمال التى تنتمى الى عالم الانشاد الدينى كان منها يا إله الكون أنا لك صمنا ، يا من خلقت الورى من ظلمة العدم ، حبيب الحبيب ، نحن في ساحة الحسين نزلنا ، مرحباً بالهاشمية ، إلى باب الكريم ، أرباب الهوى ، جمال الوجود ، إن جبرتم كسر قلبي ، الاهى لا تخيبنا ، صلاة الله تغشى إمام المرسلين ، مدد يا سيدة ، لا إله إلا الله ، أنا المطلوب فاطلبني تجدني .

وعلى المسرح الصغير أقيمت ليلة عربية بالتعاون مع سفارة السودان بالقاهرة حيث قدمت فرقة نوبيان عرضا متنوعا ضم الوان من تراث الدولة الشقيقة وشمل اعمال غنائية وتابلوهات فلكلورية وعدد من المدائح النبوية والمؤلفات الوطنية .

كما اقيم علي مسرح معهد الموسيقي العربية حفل ضمن سلسلة وهابيات وقاده المايسترو  حازم القصبجى وتغنى خلاله كل من ابراهيم رمضان ، ايناس عز الدين ، هند النحاس ، اسماعيل صادق بباقة من أعمال موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب كان منها يا مسافر وحدك ، قول لى حاجة ، فكرونى ، تهجرنى بحكاية ، انت عمرى ، امتى الزمان ، لست قلبى ، الوى الوى ، الى جانب موسيقى الفن اداها العازفان جمال عبد المنعم ( قانون ) وفارس صقر ( كمان ) .

كما اضاء الفنان الكبير علي الحجار مسرح سيد درويش " اوبرا الإسكندرية " بنخبة من اعماله الشهيرة كان منها رمضان كريم ، خلق الله ، يا رب ، حرما يا سيدى ، إنت المدد ، انا كنت عيدك ، رمى رمشة ، في قلب الليل ، مسألة مبدأ ، المال والبنون ، مافيناش م الخوف ، نويت اغني ، حنخبي ليه ، يا موجة يا زرقا ، اسكندرانى ، بوابة الحلواني وغيرها .

الفنان الكبير علي الحجار فعاليات برنامج الاوبرا يا مسافر وحدك المسرح المكشوف معهد الموسيقى العربية مسرح سيد درويش المايسترو حازم القصبجي ايناس عز الدين اوبرا الاسكندرية محمد عبد الوهاب

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