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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية وتوقع الكشف الطبي على 112 مريضا

صدى البلد

نظمت جمعية الأورمان بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على 112 مريضا.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

وأكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي انه استمرارا للدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم تضمنت القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من "صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك".

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، ان المرضى المستفيدين من قرى كراديس وفرغان وكفر الباشا وابو متنا واكوا مركز ديرب نجم حيث تم الكشف الطبي على 112 مريضا، بالاضافة الى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

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من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الاورمان، أنه تم اجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

 وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

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