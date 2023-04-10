محمد رمضان يحيى حفلا غنائيا فى الإمارات ثانى أيام عيد الفطر

يحيى الفنان محمد رمضان حفلا غنائيا ثانى أيام عيد الفطر فى جزيرة ياس أبو ظبى بالإمارات .

وكتب محمد رمضان عبر حسابه بتويتر :" أقوى حفلة فى الإمارات ثانى أيام عيد الفطر ، ثقة فى الله نجاح".

كشفت الفنانة هالة صدقى تفاصيل صادمة عن الحلقات المقبلة من مسلسل “جعفر العمدة” عبر حسابها بتطبيق انستجرام.

وكتبت هالة صدقى:" صفصف بتبعت احلي تحية لأهل عزبة النخل وأهل المطرية والسيدة وعزبة دنقل والسكاكيني وميت عقبة وبولاق علي وقفتكم معایا یا رجاله ، جعفر هيطلع هيجيب حقي وحق سید ، نخليكم لعوزه".

انتهت الحلقة ال18 من مسلسل جعفر العمدة على القبض على محمد رمضان بتهمة حيازة المخدرات .

وقام شوقي فتح الله بتدبير مكيدة لمحمد رمضان حيث وضع له أحد الأشخاص مخدرات في شنطته بالمطار .

وأثناء وصوله للمطار و التفتيش تم القبض عليه بتهمة حيازة مخدرات .

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18:

شهدت الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة اشتعال الخلاف بين عائلة فتح الله وجعفر العمدة.

وأخبر نعيم ؛ ابن عمه جعفر العمدة بما حدث وبزواج شوقي ووداد حيث قرر ان يعود لمصر ويقطع إجازته في لبنان .

في الوقت الذي شاهد فيه سيد طليقته وداد وهي ترقص لشوقي فتح الله ليذهب اليه وكاد ان يطعنه بالسكين ولكن قام شوقي فتح الله بضربه.

و كشفت الحلقة سر كيفية زواج وداد من شوقي فتح الله.

جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

القنوات وموعد عرض مسلسل جعفر العمدة

قناة العرض: dmc

موعد العرض: الساعة 10:15 مساء

مي كساب :

احتفلت الفنانة مي كساب، بنجاح مسلسلها الجديد “جعفر العمدة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصلالاجتماعي انستجرام.



وحقق المسلسل مشاهدات كبيرة، وعلقت مي كساب:” أحلي حاجه في الدنيا إن ربنا يرزقك بأصحاب بجد بيحبوك من قلبهم من غيرأي مصالح يفرحو لفرحك يزعلو لزعلك شكرا من قلبي إنكم في حياتي ربنا يديمكم نعمه من رب العالمين”.