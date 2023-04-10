خالد الصاوي: لو رجع بيا الزمن مش هعمل دوري في عمارة يعقوبيان

قال الفنان "خالد الصاوي" إنه قام بدور الصحفي فى فيلم "عمارة يعقوبيان" بدافع يا صابت يا خابت، لأنهم دائما يحصرون ادواره فى اتجاهات معينة كالضابط أو الدكتور زاعمين له إنه الرجل القوي العنيف.



وأكد "الصاوي" خلال لقائه ببرنامج" أنا والقناع" المذاع على فضائية “الحياة” تقديم الإعلامية “منى عبد الوهاب”، إنه إذا رجع به الزمن لن يقوم بدور الصحفي مرة أخري فى فيلم "عمارة يعقوبيان" خاصة إذا كان متزوجا قائلا :" إحنا مش فى الدنمارك وهعمل إيه مع حمايا ساعتها وأولادى وهو راجل محترم"، مضيفا أن هذا الدور أحيانا يحدث، وهو دور عظيم وكبير.



وأضاف "الصاوي" أن دور شريف الكردي فى فيلم "الفيل الأزرق" لا يقبله، وأن دور الصحفي فى فيلم عمارة يعقوبيان لن أقبله مرة أخري إذا عرض عليه، لانه حمل نفسي كبيروهذا أهم من نظرة المجتمع.



وأشار"خالد الصاوي" إلى إنه يستطيع تحمل نظره المجتمع ولا يستطيع تحمل العبء النفسي من أدوار معينه.



