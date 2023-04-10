قوى عاملة الإسكندرية تنظم ملتقى تشغيل يوفر 35 فرصة لذوي الهمم

نظمت مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية؛ ملتقى التشغيل الخامس لذوى الهمم من الجنسين بمشاركة 6 شركات هي: شركة امريكانا لخدمات، وشركة فرجللو للمنتجات الغذائية، وشركة بداية لتصنيع اللحوم، و مستشفى إبراهيم عبيد، وشركة ليسيكو، وجملة ماركت.

وأوضح محمد كمال وكيل المديرية أنه تم تنظيم مقابلات شخصية للمتقدمين من الجنسين مع مسئولي الشركات بقاعة المديرية، وحضر 35 من راغبى العمل ؛ وقد تم ترشيحهم بالشركات المشاركة وتوفير فرصة عمل لائقة لهم .

وأكد مدير المديرية أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالاهتمام بذوي الهمم وتشغيلهم بوظائف حقيقية من أجل مواجهة تحديات البطالة بتوفير فرص عمل لائقة لهم من خلال التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص ، مشيراً إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة لتوفير فرص عمل لحملة المؤهلات من الجنسين بجميع التخصصات .

وقال وكيل المديرية : إنه تم عمل المقابلات نحو 35 من المتقدمين استكمال أوراق المرشحين ؛ وجارى الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعيين ؛ كما تتضمن الوظائف مجموعة من المزايا منها تأمين إجتماعي ورعاية صحية طبقا للقانون.

ونوه إلى أنه تم مراعاة تناسب العمل مع نوع الاعاقة ،وذلك لتحقيق رؤية الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.

حضر الملتقى : مي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة، وفاتم روحي مدير إدارة ذوي الهمم، وهشام السيد باحث بإدارة ذوي الهمم.

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