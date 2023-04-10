عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أسباب مشاهدة الشباب للأفلام الإباحية .. مصطفى حسني يكشف 3 أمور

أسباب مشاهدة الأفلام
أسباب مشاهدة الأفلام الإباحية

قال الداعية الإسلامي، مصطفى حسنى، إن هناك أسباباً كثيرة وراء ارتفاع معدلات مشاهدة مواقع الإباحية، منها أولاً: سهولة الوصول عبر الهاتف المحمول، ثانياً: انقراض العنصر الرافض للإباحية عند بعض الناس. 


وأضاف «حسنى»، خلال حلقة برنامج «رميم»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «خلاص الموضوع بقى سهل وبسيط الإباحية هتوصل لك عن طريق الموبايل، أو خلافة، دلوقتى فى مجتمعات انقرض فيها كلمة حرام لا يجوز مشاهدة هذه الإباحية، دلوقتى انتشرت فى المجتمعات، حتى بين الشباب بالألفاظ الإباحية وحتى المراهقين كمان بيهزروا بكلام إباحي مفيش حد يقول حرام الكلام ده استغفر الله العظيم».


وتابع: «ومن أسباب ارتفاع معدلات مشاهدة مواقع الإباحية ثالثاً: فى مجتمعات فيها أناس عندها ضغط نفسى من ضغوط العمل والحياة بيكون عاوز يعمل ترويح عن نفسه عن طريق الحصول على السعادة عن طريق إفراز هرمون الدوبامين، وكل هذا بضغة زر على الموبايل يوصل للنشوة اللى هو عاوزها، دون وازع دينى أو حرمانية».

 

 

هل مشاهدة الأفلام الإباحية في رمضان تفسد الصيام؟.. الإفتاء: تعرضك لـ11 بلاء

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

هل من يشاهد الأفلام الإباحية لا تقبل صلاته 40 يوما

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الصلاة واجبة سواء شاهد الشخص الأفلام الإباحية أو لم يفعل تلك الأمور»، مشيرة إلى أن البعض يمتنع عن الصلاة؛ بسبب الإتيان بتلك الأفعال .

وأوضحت في إجابتها عن سؤال : « هل من يشاهد الأفلام الإباحية لا تقبل صلاته 40 يوما ؟»،  أن الشخص عليه ألا يجعل مشاهدة تلك الأفلام مانعًا له عن الصلاة، مؤكدة أن مشاهدة الأفلام الإباحية حرام وتفسد القلب وتجلب النحس، حيث إن  مشاهدة الأفلام الإباحية من المحرمات ولا اختلاف في ذلك وهي معصيةٌ من المعاصي، وقال أهل العلم إنّها -أي مشاهدة الأفلام الإباحية- لا تبطل الصلاة، وتبقى الصلاة صحيحة حسب أحكام الصلاة.

 

ورد أن مشاهدة الأفلام الإباحية مما يحرم ممارسته على المسلم وفعله وارتكابه، لذا يجب عليه أن يقلع عنها ويتوب إلى الله -عز وجل-، ويقلع عن ممارستها قبل أن توافيه المنية، ويندم يوم لا ينفع الندم، وإنما صلاة من يفعل المحرمات صحيحة من حيث أحكام الدنيا فلا يطالب بإعادتها، ولكن هل تقبل أو لا تقبل صلاته؟ فهذا بعلم الله -عز وجل-، قال -تعالى-: «قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ».


 

مشاهدة مواقع الإباحية أسباب انتشار مشاهدة الإباحية الأفلام الإباحية التوبة من مشاهدة الأفلام الإباحية أسباب مشاهدة الأفلام الإباحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. رسميا الحكومة تحدد إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

لأول مرة ..مفاجأة سعيدة من النيابة لكل مالكي السيارات بشأن مخالفات المرور

الزمالك يصدم كهربا بسبب المشاركة مع الأهلي في نهائي كأس مصر.. تفاصيل

بدل كهربا .. أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء بيراميدز المرتقب

جعفر هيجيب حق سيد|هالة صدقى تكشف أسرار الحلقات المقبلة من جعفر العمدة

بعد إقرارها رسميًا .. موظفون محرومون من إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

لاعب الزمالك السابق : الأهلي خلع من كهربا

بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن المحادثات السعودية الحوثية في صنعاء

ترشيحاتنا

اليوبيل الفضي لجهاز تنظيم الاتصالات.. كود يعطي دقائق وانترنت مجانا.. تعرف عليه

السعودية .. تدشين أول مسجد ذكي في مكة المكرمة | شاهد

نشاط رياح وأجواء باردة هذه الليلة.. وأمطار رعدية بعدة مناطق غدا| الطقس

بسبب توقعات زيادة الفائدة 25 نقطة.. ارتفاع في أسعار الدولار عالميا اليوم

أسباب مشاهدة الشباب للأفلام الإباحية .. مصطفى حسني يكشف 3 أمور

VAR يحرم الأهلي من ركلة جزاء أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول حبة واحدة من القراصيا على الإفطار.. النتيجة ستدهشك

مسلسل ستهم الحلقة 19..وفاة ابن نجاة شقيقة روجينا بسبب أنانية سلوى عثمان

بسبب البنطلون.. 5 صور لـ وداد جعفر العمدة تضعها في مأزق

بعد ضبط طحينة ببودرة السراميك.. كيف تعرف الفرق بين الأصلية والمغشوشة؟| كارثة

فيديو

مواد تسبب أمراض فتاكة.. ضبط مصنع طحينة مغشوشة في الجيزة/ فيديو جراف

الحكومة تحدد إجازة العيد وعيد تحرير سيناء.. فيديو

هل تعتزل.. أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير.. فيديو

يعتذر لنادية الجندي و يهاجم رانيا يوسف.. تصريحات للمنتج محمد مختارلأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ