أسباب مشاهدة الشباب للأفلام الإباحية .. مصطفى حسني يكشف 3 أمور

قال الداعية الإسلامي، مصطفى حسنى، إن هناك أسباباً كثيرة وراء ارتفاع معدلات مشاهدة مواقع الإباحية، منها أولاً: سهولة الوصول عبر الهاتف المحمول، ثانياً: انقراض العنصر الرافض للإباحية عند بعض الناس.



وأضاف «حسنى»، خلال حلقة برنامج «رميم»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «خلاص الموضوع بقى سهل وبسيط الإباحية هتوصل لك عن طريق الموبايل، أو خلافة، دلوقتى فى مجتمعات انقرض فيها كلمة حرام لا يجوز مشاهدة هذه الإباحية، دلوقتى انتشرت فى المجتمعات، حتى بين الشباب بالألفاظ الإباحية وحتى المراهقين كمان بيهزروا بكلام إباحي مفيش حد يقول حرام الكلام ده استغفر الله العظيم».



وتابع: «ومن أسباب ارتفاع معدلات مشاهدة مواقع الإباحية ثالثاً: فى مجتمعات فيها أناس عندها ضغط نفسى من ضغوط العمل والحياة بيكون عاوز يعمل ترويح عن نفسه عن طريق الحصول على السعادة عن طريق إفراز هرمون الدوبامين، وكل هذا بضغة زر على الموبايل يوصل للنشوة اللى هو عاوزها، دون وازع دينى أو حرمانية».

هل من يشاهد الأفلام الإباحية لا تقبل صلاته 40 يوما

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الصلاة واجبة سواء شاهد الشخص الأفلام الإباحية أو لم يفعل تلك الأمور»، مشيرة إلى أن البعض يمتنع عن الصلاة؛ بسبب الإتيان بتلك الأفعال .

وأوضحت في إجابتها عن سؤال : « هل من يشاهد الأفلام الإباحية لا تقبل صلاته 40 يوما ؟»، أن الشخص عليه ألا يجعل مشاهدة تلك الأفلام مانعًا له عن الصلاة، مؤكدة أن مشاهدة الأفلام الإباحية حرام وتفسد القلب وتجلب النحس، حيث إن مشاهدة الأفلام الإباحية من المحرمات ولا اختلاف في ذلك وهي معصيةٌ من المعاصي، وقال أهل العلم إنّها -أي مشاهدة الأفلام الإباحية- لا تبطل الصلاة، وتبقى الصلاة صحيحة حسب أحكام الصلاة.

ورد أن مشاهدة الأفلام الإباحية مما يحرم ممارسته على المسلم وفعله وارتكابه، لذا يجب عليه أن يقلع عنها ويتوب إلى الله -عز وجل-، ويقلع عن ممارستها قبل أن توافيه المنية، ويندم يوم لا ينفع الندم، وإنما صلاة من يفعل المحرمات صحيحة من حيث أحكام الدنيا فلا يطالب بإعادتها، ولكن هل تقبل أو لا تقبل صلاته؟ فهذا بعلم الله -عز وجل-، قال -تعالى-: «قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ».



