الاحتلال يقتحم مدينة جنين وسط مواجهات عنيفة بين القوات والفلسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان بشظايا في قدمه.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمسة فلسطينيين خلال اقتحامها جنين .

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية؛ فقد قالت مصادر محلية وأمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية ، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حيي الهدف والجابريات ومحيط مخيم جنين، ونشرت القناصة على أسطح بعض المنازل التي داهمتها.

كما حاصرت قوة خاصة من جيش الاحتلال أحد المنازل بحي الهدف المحاذي لمخيم جنين، وسمع دوي انفجارات في المكان.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ أيام، تصعيدها الخطير ضد الفلسطينيين، عبر تنفيذها مداهمات واقتحامات للمسجد الأقصى المبارك والبلدات والقرى بالضفة الغربية والقدس، كما زادت من وتيرة اعتقالاتها للنشطاء مستخدمة الرصاص الحي.